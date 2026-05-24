Lucho RK y Danny Romero se apuntan al Summer Pop Tenerife, el 13 de septiembre en el Recinto Ferial

El Summer Pop Tenerife sigue sumando nombres al cartel de artistas de su primera edición, que se celebra en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña el domingo 13 de septiembre, a partir de las 16.00 horas. En esta ocasión, el festival confirma la incorporación de dos de los artistas más potentes de la escena urbana actual con un marcado sello canario: Lucho RK y Danny Romero.
Lucho RK llegará al Summer Pop Tenerife respaldado por una carrera meteórica que lo posiciona como uno de los nombres más destacados del género urbano en España. El artista grancanario ha irrumpido con fuerza en la industria musical gracias a un estilo que fusiona ritmos latinos con el rap y las nuevas tendencias del trap.
‘¿QUIÉN ESTÁ AQUÍ?’
Ese sello propio ha dado un salto definitivo con el lanzamiento de su primer EP, ¿Quién está aquí?, un trabajo con el que demuestra su capacidad para conectar directamente con el público. Con una comunidad digital en constante crecimiento, Lucho RK cuenta con más de 3,7 millones de oyentes y acumula más de 27 millones de reproducciones globales. Esta proyección se consolida a través de colaboraciones con los mayores exponentes de la escena contemporánea, destacando la realizada con Quevedo.
Asimismo, la confirmación de Danny Romero asegura la presencia en el festival de un auténtico referente de la música urbana, tanto en España como en Latinoamérica. El productor, compositor y cantante, también de Gran Canaria, revolucionó la industria musical desde sus inicios, logrando su primer número uno internacional con el éxito Agáchate. Apadrinado en sus comienzos por Juan Magán, Romero ha consolidado una de las trayectorias más sólidas del panorama actual, acumulando un palmarés histórico de 14 discos de oro y 14 discos de platino.
UNA EXITOSA GIRA
Además, la organización refuerza el arraigo insular del cartel al sumar a Ruslana. La intérprete tinerfeña de adopción regresa a la Isla avalada por el éxito de una gira nacional que ha colgado en 11 ocasiones el cartel de entradas agotadas. La artista, nacida en Ucrania pero criada y formada en Tenerife, regresa convertida en una de las figuras más magnéticas del pop-rock español. Con solo 20 años, su identidad y su arrolladora fuerza sobre el escenario la han posicionado como una voz singular tras su paso, por ejemplo, por Operación Triunfo. Tras el éxito de su álbum de debut, Génesis, Ruslana ha iniciado ahora su etapa Catarsis, un proyecto que expande su universo hacia sonidos electrónicos.
RAÍCES ISLEÑAS Y ANGLOSAJONAS
En paralelo, la programación integra la proyección de Lewis Potter, creador grancanario que ha revolucionado la escena urbana mediante la fusión de raíces británicas e isleñas, un sello propio que ya respalda una métrica superior a los 450.000 oyentes mensuales en Spotify.
Al cartel de Summer Pop Tenerife se suma también Playacoco, un proyecto musical que fusiona pop y sonidos tropicales. Tras más de 450 conciertos y compartir escenario con artistas nacionales e internacionales como Bad Bunny y Yatra, entre otros, el dúo continúa consolidando una propuesta que conecta el sonido del archipiélago con el público actual.
Estas confirmaciones se integran en un cartel que ya cuenta con la presencia de Álvaro de Luna, inmerso en la presentación de su nuevo proyecto discográfico, Azulejos, y de Leire, quien prepara el esperado estreno de su primer álbum en solitario. El cartel completo con nuevos artistas se anunciará próximamente, según explican desde la organización.
El encuentro musical cuenta con el respaldo institucional del Gobierno autonómico, con Turismo Islas Canarias e Islas Canarias Latitud de Vida, además de la colaboración de LOS40, “consolidando la posición de la Isla como sede de grandes eventos en el Archipiélago”, ponen de relieve.
Las entradas para la cita del 13 de septiembre están disponibles a través del sitio web de Sumer Pop Tenerife y en la plataforma de venta Tomaticket.