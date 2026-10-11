Elrow: explosión de música y color para despedir el verano

Los pasajes históricos se recrean en jornadas como la de ayer. Costa Adeje se transformó este sábado, una vez más, en un gran escenario de música electrónica, color y diversión con una nueva edición de elrow en Tenerife. Durante nueve horas, desde las tres de la tarde hasta la medianoche, 20.000 de personas disfrutaron de un exitoso evento que convirtió el sur de la isla en un punto de encuentro para los amantes del house y el techno. Una fiesta de gran formato que demostró que el verano puede despedirse por todo lo alto a mediados de agosto…
Desde primeras horas de la tarde, el recinto fue adquiriendo el ambiente que caracteriza a elrow, una marca internacional que ha hecho de la combinación de música electrónica, escenografía, figurantes y participación del público una de sus principales señas de identidad. La propuesta fue mucho más allá de una sucesión de sesiones de djs. Decorados, personajes, elementos hinchables, confeti y recursos audiovisuales contribuyeron a crear una atmósfera en constante transformación, en la que mirar alrededor resultaba casi tan atractivo como dejarse llevar por la música. En elrow eres parte de un todo.
La experiencia se repartió entre dos escenarios con personalidades propias: Rowsmic Carnival y Nowmads. Dos universos visuales y sonoros que invitaron a moverse por el recinto, descubrir diferentes propuestas y encontrar en cada espacio una manera distinta de vivir la fiesta. La diversidad de ambientes, la generosidad participativa del público, permitió que la jornada mantuviera su dinamismo durante toda la tarde y la noche, alternando entre las sesiones y las distintas intervenciones visuales que formaban parte del espectáculo.
En Rowsmic Carnival, el imaginario cósmico y colorista acompañó las actuaciones de Ilario Alicante, Wade, Joris Voorn, Bastian Bux, AAT y Christian Bataglia. El escenario principal concentró buena parte de la esencia más reconocible de elrow, con una puesta en escena concebida para envolver al público y convertir la música en una experiencia colectiva. Los ritmos se sucedieron mientras la pista se llenaba de movimiento y la producción visual reforzaba esa sensación de estar dentro de un universo paralelo, alejado por unas horas de la rutina cotidiana. Según caía la noche, el apogeo iba tomando protagonismo.
El segundo espacio, Nowmads, propuso una ambientación de inspiración nómada, con paisajes fantásticos, futuristas también, en una carpa que acogió los sonidos más pesados del festival.
Por allí pasaron 6EJOU, con su propuesta en directo, Fatima Hajji, BIIA, Callush y DYNN, nombres que dieron forma a una programación orientada a los sonidos más contundentes de la electrónica contemporánea. El escenario ofreció así una alternativa para quienes buscaban una experiencia musical diferente sin renunciar al despliegue visual que caracteriza al evento.
Uno de los grandes aciertos de la jornada fue precisamente la capacidad de elrow para convertir al público en parte activa de lo que sucedía. Los asistentes no acudieron únicamente a escuchar música, sino también a participar de un ambiente en el que los disfraces, los personajes, los efectos escénicos y las sorpresas visuales formaban parte del lenguaje de la fiesta. El resultado fue una celebración en la que la pista funcionó como punto de encuentro para el baile, la diversión y las emociones.
A medida que avanzaban las horas, la propuesta mantuvo su capacidad para sorprender y renovar el ambiente. Nueve horas pueden parecer muchas, pero en un evento de estas características el tiempo adquiere otra dimensión: el tiempo, con una temperatura cómplice, vuela.
Entre una actuación y otra, el recorrido por los escenarios y las sucesivas sorpresas visuales, siempre quedaba algún motivo para seguir disfrutando.
El encuentro volvió a poner de manifiesto el atractivo de Tenerife como escenario para grandes eventos musicales y la capacidad del sur de la isla, especialmente Adeje, para acoger propuestas que atraen tanto al público local como a visitantes llegados de otros puntos del archipiélago y de fuera de Canarias. La colaboración entre elrow y Farra World permitió revivir una producción que combina una programación internacional con una identidad visual reconocible, en una cita que trasciende el formato habitual de un festival de música electrónica.
Con la llegada de la medianoche, Costa Adeje puso fin a nueve horas de actividad en las que la música electrónica fue el hilo conductor de una gran fiesta colectiva. Una despedida del verano a lo grande, con el sello inconfundible de elrow y la magia del universo Farra, con el recuerdo de una jornada en la que el baile se convirtió en el mejor argumento para prolongar, al menos por unas horas, el espíritu de la temporada estival.
El evento está organizado por elrow junto a Farra World y cuenta con el patrocinio de Promotur Islas Canarias, Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, la Viceconsejería de Presidencia del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Adeje.