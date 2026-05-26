Denuncian 2 meses de impago al personal de las ludotecas de San Miguel: “Es inadmisible”

Las trabajadoras de las ludotecas municipales de San Miguel de Abona acumulan, a día de hoy, dos meses sin cobrar, un retraso salarial que denunció ayer el PSOE local, y que atribuye a los “problemas de gestión económica del Ayuntamiento bajo administración de Coalición Canaria”.
La concejala Carol Alejandra Correa Correa hizo pública la situación a través de un comunicado y calificó esta situación de “inadmisible”, a la vez que responsabilizó directamente al grupo de gobierno del “desbarajuste económico que atraviesa el Ayuntamiento”
El retraso afecta a profesionales cuya función resulta determinante para el funcionamiento de familias sanmigueleras que dependen del servicio de ludoteca para compatibilizar sus obligaciones laborales y el cuidado de menores. “Estas trabajadoras, que desempeñan labores de custodia y animación infantil en un horario que cubre las necesidades de conciliación de muchos hogares del municipio, han visto interrumpida su percepción de ingresos durante dos ciclos de nómina completos”, apuntan los socialistas. “Nos hemos enterado de que las trabajadoras llevan dos meses sin cobrar. Las personas que cuidan de lo más importante de cada casa, de los niños y las niñas, llevan dos meses sin cobrar”, insistió Correa.
Un servicio esencial
Según explicó Correa, “resulta incomprensible que mientras el grupo de gobierno cobra mensualmente sus salarios sin retrasos”, las trabajadoras que sostienen un servicio esencial para la ciudadanía “tengan que esperar” durante meses para recibir sus nóminas. “Ustedes merecen cobrar exactamente igual que cobra el grupo de gobierno todos los meses. No se puede jugar con el sustento de las trabajadoras ni normalizar este tipo de situaciones”, añadió Correa.
“A ustedes, trabajadoras de ludotecas, no hay otra cosa que decirles que gracias, porque gracias a ustedes muchas personas pueden conciliar y desarrollar su vida diaria con tranquilidad”, afirmó.
El grupo socialista exige al gobierno municipal que regularice de inmediato esta situación y adopte las medidas necesarias para evitar que vuelvan a repetirse retrasos derivados de la mala gestión económica del Ayuntamiento.