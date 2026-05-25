Arde un coche en la TF-1: solicitan precaución

Un coche ha ardido este lunes en el arcén de la autopista TF-1, a la altura de Parque La Reina y en dirección a Arona, generando importantes retenciones y una gran columna de humo que ha sorprendido a los conductores.
El incidente se ha producido en torno a las 20:30 horas y ha movilizó a efectivos de Bomberos de Tenerife, que se desplazaron hasta la zona para sofocar las llamas y asegurar el área afectada. Por el momento, no se han registrado heridos relacionados con el incendio.
Una gran columna de humo sorprendió a los conductores
La intensa humareda generada por el vehículo sorprendió a los conductores que circulaban por la TF-1. Las imágenes del incendio comenzaron a difundirse rápidamente.
El vehículo quedó detenido en el arcén derecho mientras los servicios de emergencia trabajaban para extinguir el fuego y evitar mayores riesgos para la circulación.
Retenciones en dirección sur
El incidente provocó tráfico lento y retenciones en sentido Arona, especialmente en el entorno de Parque La Reina, una de las zonas con mayor densidad de circulación del sur de Tenerife.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución al circular por la zona mientras continúan las labores de retirada del vehículo y limpieza de la vía.