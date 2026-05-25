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Sanidad confirma un nuevo positivo por hantavirus entre los españoles que desembarcaron en Tenerife

Se trata de un "contacto estrecho" que fue localizado gracias al rastreo "epidemiológico" que se activó tras el brote abordo del crucero 'Hondius'
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El Ministerio de Sanidad ha confirmado este lunes un nuevo positivo por hantavirus tras las pruebas PCR realizadas a los españoles que permanecen en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Se trata de un “contacto estrecho” que fue localizado gracias al rastreo “epidemiológico” que se activó tras el brote abordo del crucero ‘Hondius’, según han trasladado desde el Ministerio dirigido por Mónica García. El paciente se mantiene asintomático.

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La persona contagiada ha estado bajo “vigilancia clínica” y aislada desde que llegó al centro sanitario, de acuerdo con los protocolos del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR).

Después de confirmarse el positivo, ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) donde permanecerá “bajo supervisión” con “medidas de bioseguridad”, según ha explicado Sanidad.

Y ha aclarado que, debido a la cuarentena y al aislamiento de los pasajeros, no supone un riesgo para la población general “ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha”.

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