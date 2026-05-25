Tenerife revive el concierto de Michael Jackson con una gran fiesta 33 años después: pósteres, llaveros y entradas

La huella de Michael Jackson en Tenerife sigue muy presente 33 años después de su histórico concierto en la Isla. El próximo 6 de junio, Santa Cruz acogerá una fiesta homenaje al Rey del Pop para recordar el concierto que ofreció en la capital tinerfeña el 26 de septiembre de 1993 y al que asistieron más de 50.000 personas.
La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas por Discos Manzana con motivo de la publicación del libro ‘50 años de Discos Manzana‘, dentro del programa denominado ‘Manzana 50 Proyectos’. La jornada conmemorativa se celebrará tanto en el entorno del restaurante El Águila como en Blous&Music Tienda, en Santa Cruz de Tenerife.
Un recuerdo imborrable
El homenaje pretende revivir uno de los acontecimientos musicales más importantes celebrados en Canarias. Discos Manzana tuvo un papel destacado en aquel concierto histórico, ya que llegó a vender 40.000 entradas para la actuación de Michael Jackson en Tenerife.
“La música de Michael Jackson sigue viva, aunque él ya no esté, y su presencia en la Isla, también”, comenta Cristina Mantecón Santana en una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS. Mantecón dirigió la Galería de Arte Mafasca y el Centro de Enseñanzas Audiovisuales en Santa Cruz de Tenerife y recuerda que “la actuación de Michael Jackson en Tenerife constituyó un hito para la música en toda España”.
Carteles, llaveros y réplicas de las entradas originales
La organización ha anunciado además que las 100 primeras invitaciones incluirán varios obsequios conmemorativos relacionados con el aniversario del concierto. Entre ellos se encuentran un póster recordatorio, un llavero especial y una réplica de la entrada original del espectáculo celebrado en Tenerife.
La invitación tendrá un precio de 15 euros e incluirá una consumición durante la celebración.
Una cita para los seguidores de Michael Jackson
La fiesta homenaje reunirá a seguidores del artista y amantes de la música que todavía recuerdan el impacto que tuvo la visita de Michael Jackson a Tenerife. Más de tres décadas después, el concierto continúa siendo uno de los eventos musicales más multitudinarios y recordados celebrados en Canarias.