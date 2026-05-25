Cristina Mantecón, directora de Manzana y productora: “Los Bajip convirtieron a las islas en una verbena eterna”

Cristina Mantecón Santana (Santa Cruz, 1960) dirigió la Galería de Arte Mafasca, en la capital tinerfeña, y el Centro de Enseñanzas Audiovisuales. Más tarde trabajó en la productora de Discos Manzana, fundada por su marido, Alberto Segura, y terminó siendo la responsable de todos los departamentos de la empresa: compras, promoción y marketing y de la apertura de las tiendas Manzana en Canarias. Fue cofundadora, con Alberto, del sello discográfico Eurotropical y trabajó como asesora artística en la compañía Gran Vía Musical, del Grupo Prisa, en Madrid. Tiene otras facetas en su currículo no relacionadas con la música, sino con la meditación y el yoga. Hoy continúa en Manzana como responsable de Manzana 50 Proyectos, que va a empezar con un homenaje al concierto de Michael Jackson celebrado en Tenerife hace 33 años y al que asistieron más de 50.000 personas. Se celebrará dentro y en el entorno del restaurante El Aguila, de Santa Cruz, el 6 de junio próximo, y, con la invitación, se regala un poster, un llavero conmemorativo y una réplica de la entrada original del concierto. Pero a mí me interesa mucho la próxima reedición, remasterizados digitalmente, de los éxitos de la famosa orquesta Los Bajip, de La Gomera, de la que todavía quedan vivos varios de sus componentes.
-Cuéntame lo de Los Bajip.
“Fueron extraordinarios. Nacieron en 1967 en La Gomera, en Agulo, pero tuvieron que esperar hasta 1998 para recibir su disco de oro por más de medio millón de cassettes vendidos en dos meses, a 200 pesetas cada uno, en las Islas Canarias”.
-Fue un hito extraordinario, en el que ustedes tuvieron mucho que ver y también Pepe Fernández, el dueño de la productora discográfica Aries. Buen amigo mío.
“Efectivamente. Y aunque fuimos rivales guardamos un grato recuerdo suyo. Y ya digo que, en su día, mantuvimos discrepancias comerciales que no vienen ahora al caso”.
-¿Cuál va a ser el proceso de remasterización?
“Editaremos una caja con cinco discos remasterizados digitalmente con sus principales éxitos bajo nuestro sello, Manzana. Su salida a la calle está prevista para septiembre de este año”.
-¿Quedan componentes de esa orquesta vivos?
“Por supuesto. Y hay historias preciosas, por ejemplo la de su batería, Teresita Negrín, la primera mujer que tocó profesionalmente una batería en España. Será una de las protagonistas principales de este homenaje”
-Los Bajip fueron, en realidad, los creadores del llamado merengue gomero, ¿no es cierto?
“Mira, ellos nacieron el mismo año en que apareció el disco de Sargent Peppers, de Los Beatles. El famoso conjunto inglés fue siempre la inspiración de Los Bajip y con ellos se origina una historia fascinante”.
-¿Cuál?
“Los Beatles fueron para Los Bajip una inspiración directa, gracias a la utilización, por parte de la banda canaria, de las guitarras eléctricas que también usaba la banda de Liverpool. Date cuenta que en el año del nacimiento de Los Bajip, 1967 (la historia se prolonga hasta 1991), recibían discos de oro Los Beatles, The Doors, The Monkees, Aretha Franklin, The Bee Gees, etcétera”.
(Vamos a hacer un poco de historia. A finales de la década de los 60 se produjo una especie de cruce de caminos revolucionario que cambió para siempre el signo de las fiestas populares en el Archipiélago Canario. Inocencio Negrín, fundador de Los Bajip, un hombre que escuchaba con fervor la música que ponían en la radio, quedó impactado con la que hacían el conjunto de Liverpool y otras bandas españolas influenciadas por ellos. Lo que más le impresionó fue el sonido afilado, moderno y agudo de las guitarras eléctricas de los británicos. Y ahí empezó todo).
-Y al sustituir la tradicional sección de viento por el formato de banda de rock inventaron un estilo único, que se vino a llamar el merengue gomero.
“Sí, exactamente, porque Los Bajip utilizaban guitarras eléctricas no para tocar rock and roll, sino para realizar punteos rápidos y agudos, adaptados a los ritmos tropicales, como la cumbia y el merengue, con unos resultados extraordinarios”.
-Que hicieron bailar a las islas…
“Hicieron bailar y vibrar a todo el Archipiélago Canario y pusieron en boca de todo el mundo la isla de La Gomera. Convirtieron una fiesta y unos años en una verbena interminable. Y consiguieron que ese sonido fuera una seña de identidad de la isla”.
-Háblame de Teresita Negrín, que puede contar esta historia, la primera mujer batería de España.
“Era una profesional estupenda. Con Emilio Negrín, Belda y Eduardo son los supervivientes de la orquesta y puede que haya alguno más. Ya sabes que Los Bajip estaban ligados a la familia Negrín y este apellido se perpetúa en el tiempo cuando se habla de la banda gomera”.
-¿Hubo otras mujeres baterías famosas en esa época?
“A nivel nacional e internacional, sí, Viola Smith, con 11 años, en 1920, se convirtió en la primera baterista de la historia. Luego vinieron muchas: Elisa Zercero, extremeña; la también española Carmen López; la británica Honey Lantre, la americana Karen Carpenter, Terrylyne Carrigton, Cindy Blackman, esta última la baterista de Prince, etcétera”.
(Dejamos, por el momento, este homenaje a Los Bajip y vamos al nuevo “concierto” de Michael Jackson en Santa Cruz, previsto para el día 6 de junio próximo. Con motivo de la salida a la luz del libro 50 años de Discos Manzana, la marca ha puesto en marcha una serie de actividades bajo la denominación de Manzana 50 Proyectos. Una de ellas será una jornada conmemorativa del homenaje al Rey del Pop, Michael Jackson. Discos Manzana vendió 40.000 de las entradas a ese concierto, en su día).
-Pues otra vez el Rey del Pop en Santa Cruz, Cristina. La historia se repite.
“Con motivo del 33 aniversario de aquel concierto hemos organizado otro, naturalmente distinto, en el restaurante/bar de copas El Águila y en toda la calle, con la organización de Blous&Music, que tiene una tienda junto a este lugar, con dos sesiones de mañana y tarde, la proyección de un documental sobre la llegada del cantante a Tenerife y una charla-coloquio con los organizadores de aquel concierto y los periodistas especializados. La música de Michael Jackson sigue viva, aunque él ya no esté, y su presencia en la isla, también”.
-¿Ya están las invitaciones a la venta?
“Sí, y con un regalo precioso para quienes la compren: poster, llavero conmemorativo de aquel concierto, reproducción de la entrada original de hace 33 años y la nueva entrada física, nada de internet, que se pueden reservar ya en las tiendas de Blous&Music, de Santa Cruz y La Laguna, y que incluyen una consumición. Serán momentos inolvidables”.
-Porque la nostalgia vende.
“Siempre; y mucho más cuando la nostalgia se refiere a acontecimientos que resultan inolvidables, como la estancia y la actuación de Michael Jackson en Tenerife, que constituyó un hito para la música en toda España”.
-Por cierto, volviendo al otro tema, ¿cuántos componentes tocaban en Los Bajip?
“Generalmente eran cinco”.
-¿Has abandonado la producción de videos, Cristina?
“Bueno, la he aparcado. Todavía recuerdo cuando hiciste de padre cabreado de una novia mexicana en uno de ellos, de promoción del Mariachi Galán. Aquello fue muy divertido”.
-Tiempos felices. ¿Más proyectos dentro del programa Manzana 50?
“Habrá otras sorpresas. Pretendemos rememorar los acontecimientos más relevantes ocurridos durante la historia de aquellos 27 años de Manzana y en los que el sello participó de una u otra forma”.
-Desde luego, llenos de imaginación. Mucha suerte.