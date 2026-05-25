Montan una fiesta en un parque de Santa Cruz de Tenerife con el “potente equipo de sonido” de un coche y los vecinos estallan

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife intervinieron durante la madrugada del pasado domingo ante las quejas de los residentes de los barrios de La Salud y Salamanca debido a fuertes molestias acústicas. El operativo policial se saldó con la identificación de varios jóvenes y la tramitación de diversas actas de sanción por infracciones de tráfico y de las ordenanzas municipales.
Los policías localizaron en el parque de Las Mesas el origen de los ruidos, donde se encontraba un vehículo equipado con un sistema de sonido de gran potencia que reproducía música a un volumen elevado. En el mismo lugar, un grupo de jóvenes consumía bebidas alcohólicas en la vía pública.
Sanciones por ruidos, alcohol e ITV caducada
Durante el transcurso de la actuación, los agentes procedieron a la identificación de las personas implicadas y realizaron una inspección del automóvil que emitía la música. Tras las comprobaciones en la base de datos, las fuerzas de seguridad constataron que el vehículo circulaba con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada desde agosto del año pasado, procediendo a tramitar la correspondiente denuncia de tráfico.
Asimismo, la intervención policial finalizó con la apertura de actas de sanción por el consumo de alcohol en la vía pública. Los agentes también notificaron denuncias por el incumplimiento de la ordenanza municipal de limpieza, debido a la acumulación de residuos, botellas y latas que el grupo de jóvenes había dejado esparcidos en los exteriores del parque.