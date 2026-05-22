Santa Cruz de Tenerife anuncia importantes cortes de tráfico este domingo por un rodaje

La configuración habitual de la circulación en el núcleo urbano de Santa Cruz de Tenerife experimentará variaciones significativas este fin de semana. El Ayuntamiento, bajo la gestión del área de Movilidad y Accesibilidad Universal y en un dispositivo coordinado con la Policía Local, ejecutará el próximo domingo, 24 de mayo, una serie de restricciones al tránsito de vehículos que se prolongarán desde las 6:00 hasta las 21:00 horas.
Esta medida excepcional responde a las necesidades técnicas y logísticas derivadas del rodaje de una producción cinematográfica en la capital tinerfeña. Las modificaciones en la movilidad urbana se concentrarán específicamente en el distrito Salud-La Salle, afectando tanto a la circulación como a las zonas de estacionamiento habituales de la zona.
Vías afectadas y desvíos programados
El operativo municipal afectará de forma directa a la avenida Manuel Hermoso Rojas y a las calles Alcalde José Emilio García Gómez, Unión Artística El Cabo, Miguel Maffiotte Miller, Pedro Modesto Campos y Los Llanos Seis.
En la avenida Manuel Hermoso Rojas, el paso quedará completamente inhabilitado en los dos carriles de circulación en sentido ascendente, concretamente en el tramo delimitado entre la avenida de la Constitución y la calle Alcalde José Emilio García Gómez. Los vehículos que transiten por este punto serán desviados por la avenida de la Constitución. El plan de tráfico recoge además la prohibición del giro a la izquierda en el carril descendente cuando se circule a la altura de la calle Pedro Modesto Campos.
Modificaciones de tráfico
La intervención urbana contempla asimismo el cierre de los tres carriles de circulación de la calle Alcalde José Emilio García Gómez en dirección hacia las calles Álvaro Rodríguez López y Áurea Díaz-Flores Hernández, en el espacio comprendido entre la avenida Manuel Hermoso Rojas y Álvaro Rodríguez López.
Por este motivo, se establecerá la prohibición de girar a la izquierda en la avenida Manuel Hermoso Rojas, procediéndose al desvío del tráfico rodado a través del carril derecho descendente, orientando la marcha hacia la avenida de la Constitución o, de manera alternativa, hacia la propia calle Alcalde José Emilio García Gómez.
Las restricciones de la jornada impedirán la conexión directa desde Alcalde José Emilio García Gómez hacia Áurea Díaz-Flores Hernández. No obstante, el dispositivo sí permitirá realizar el giro hacia la avenida Manuel Hermoso Rojas en sentido descendente.
Prohibiciones de estacionamiento y retenciones
El resto de las vías secundarias integradas en el perímetro de la producción —Unión Artística El Cabo, Miguel Maffiotte Miller, Pedro Modesto Campos y Los Llanos Seis— permanecerán cerradas de forma fija a la circulación. En estas calles se aplicará complementariamente la prohibición estricta de estacionar vehículos durante la franja horaria señalada.
Finalmente, el área de Movilidad informa que se llevarán a cabo cortes intermitentes de tráfico, con una duración máxima de cinco minutos por intervalo, a lo largo de toda la jornada dominical en las calles Álvaro Rodríguez López y Áurea Díaz-Flores Hernández. La Policía Local de Santa Cruz recomienda a los conductores el uso de vías alternativas y la máxima atención a la señalización provisional instalada en el entorno afectado.