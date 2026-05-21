Qué hacer este sábado en Tenerife: el MUNA se transforma en una “galaxia” con talleres gratis, juegos y deportes para toda la familia

Si buscas un gran plan familiar, gratuito y diferente para este fin de semana en Tenerife, el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en Santa Cruz de Tenerife, se convertirá este sábado 23 de mayo en el epicentro del ocio, la cultura y la astronomía de la isla.
El Cabildo de Tenerife celebrará, en horario de 11.00 a 19.00 horas, la jornada “Tenerife Family Experience”. Se trata de una iniciativa impulsada por la Consejería de Acción Social, Inclusión, Voluntariado y Participación Ciudadana a través del IASS, que cuenta con la colaboración de SINPROMI, Deportes Tenerife y la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz. ¿El objetivo? Conmemorar el Día Internacional de las Familias con una propuesta que transforma el museo en un gran espacio temático ambientado en el universo y la exploración espacial.
Un universo de actividades gratis inspiradas en la galaxia
La programación de la jornada está diseñada para combinar el aprendizaje, la inclusión social y la diversión entre diferentes generaciones. Al estar ambientada en el espacio, los más pequeños y los adultos podrán disfrutar de:
- Talleres infantiles: espacios creativos para diseñar planetas y cohetes espaciales.
- Juegos y retos galácticos: dinámicas interactivas para toda la familia.
- Zona Retro Gaming: videojuegos clásicos para compartir la nostalgia entre padres, madres e hijos.
- Cultura y gastronomía: cuentacuentos, exposiciones y divertidos showcookings familiares.
Además, el evento contará con una fuerte vertiente social y de hábitos saludables. Destaca la Ruta de los Sentidos (impulsada por SINPROMI para concienciar sobre accesibilidad), una exposición sobre los derechos de la infancia organizada por el IASS, actividades específicas para personas mayores y propuestas deportivas coordinadas por Deportes Tenerife con la colaboración del personal del Complejo Deportivo de Ofra.
Convivencia, inclusión y apoyo mutuo
Durante la presentación del evento, la consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, explicó que la iniciativa “nace con la voluntad de convertir el Día Internacional de las Familias en una gran jornada de convivencia, participación e inclusión abierta a toda la ciudadanía”.
“Cuando hablamos de familia, hablamos de cuidado, de apoyo mutuo, de acompañamiento y también de comunidad. Celebrar este día tiene que ir más allá de una conmemoración simbólica y convertirse en una oportunidad para encontrarnos y generar experiencias positivas entre generaciones”, destacó Fumero.
Por su parte, la directora insular de Acción Social, Yolanda Baumgartner, subrayó que el programa logra equilibrar “actividades vinculadas a la sensibilización social, los derechos de la infancia y el bienestar emocional, con propuestas lúdicas, culturales y creativas para todas las edades”.
Horario y cómo acceder al programa completo
La cita es este sábado 23 de mayo, de 11:00 a 19:00 horas, en el MUNA (Santa Cruz de Tenerife). La entrada y la participación en todas las actividades son completamente gratuitas. El programa se puede consultar en las redes sociales de la Consejería.