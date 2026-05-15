Los “almacenes secretos” de los museos de Tenerife abren al público: meteoritos, un pez diablo y visitas gratis

Museos de Tenerife se suma a la celebración del Día Internacional de los Museos 2026 con una programación especial que invita al público a descubrir piezas singulares de sus colecciones y a reflexionar sobre el papel de los museos como espacios de conexión social y cultural.
La institución ha organizado visitas guiadas dirigidas a todos los públicos al Museo de Historia y Antropología de Tenerife (MHAT) y a los ‘Tesoros ocultos del Museo de Ciencias Naturales’, dentro de las actividades para celebrar el Día Internacional de los Museos, que este año tiene por lema ‘Museos uniendo un mundo dividido’ propuesto por el Consejo Internacional de Museos (ICOM).
El consejero de Cultura y Museos de Tenerife, José Carlos Acha, destaca que “esta programación especial permite acercar a la ciudadanía el enorme patrimonio científico, histórico y cultural que conservan nuestros museos, mostrando además espacios y piezas que habitualmente permanecen fuera de la mirada del público”.
Acha subraya también que “los museos son hoy lugares de encuentro, reflexión y diálogo, capaces de conectar generaciones y sensibilidades diferentes a través del conocimiento y la cultura”. En este sentido, señaló que las actividades organizadas “buscan reforzar el vínculo entre la sociedad y sus museos, fomentando una participación activa y una experiencia más cercana y accesible”.
Los días 19 y 21 de mayo, a las 11:00 y a las 13:00 horas, el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, integrado en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), abrirá al público una selección especial de piezas conservadas habitualmente en sus áreas de reserva y no expuestas de forma permanente. La iniciativa permitirá conocer algunos de los fondos más relevantes y curiosos de una de las colecciones científicas más importantes del archipiélago, como el pez diablo negro (Melanocetus johnsonii), recolectado en febrero de 2025 en aguas de Tenerife, o distintos tipos de meteoritos recolectados en el continente africano, entre otros.
Por otro lado, el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, en su sede de Casa Lercaro, ofrecerá los días 18, 19, 21, de 10:00 a 11:00 h. y de 17:00 a 18:00 h; y el día 22 de mayo, de 10:00 a 11:00 h. las visitas guiadas ‘Objetos ordenados, mundos conectados’, una propuesta que invita a reflexionar sobre cómo los museos clasifican, interpretan y presentan los objetos que forman parte de sus colecciones.
A través de un recorrido guiado por conservadores del museo, las personas asistentes podrán acceder tanto a espacios expositivos como a áreas de reserva habitualmente restringidas al público. La actividad plantea una mirada crítica sobre los procesos de catalogación y clasificación museística, así como sobre la capacidad de los museos para generar diálogo, memoria compartida e inclusión social.