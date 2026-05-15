Día del Cómic Gratis en Santa Cruz de Tenerife: horario, actividades y una ruta de la tapa de superhéroes

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife en colaboración con las empresas Comic-Sería, S.L. y Cómics y Mazmorras organizan una nueva edición del Día del Cómic Gratis, que tendrá lugar en la calle Ramón y Cajal, mañana sábado, día 16 de mayo. Así lo ha comunicado el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien ha explicado que “este evento, que se desarrollará en horario de 10.30 a 20.00 horas, ya es una cita tradicional en el calendario de actividades de Santa Cruz y despierta gran interés entre la ciudadanía”.
En este sentido, Bermúdez ha informado de que “entre los objetivos que se persiguen con esta iniciativa sobresalen el fomento de la lectura, dinamizar el comercio de la zona y acercar el mundo del cómic a todos los públicos mediante la entrega gratuita de ejemplares combinando con una amplia agenda de actividades” y añadió que “se encuentra en el marco estratégico de Dinamización e impulso del comercio del Plan Director de Comercio de Santa Cruz 2023-2028, dentro de los programas dirigidos a apoyar la dinamización de las zonas comerciales y a la promoción a través de la cultura y el patrimonio”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “en esta edición del Día del Cómic Gratis en Ramón y Cajal sobresale la participación de más de 14 pymes y profesionales autónomos” y añadió que “hay que agradecerles la implicación para sacar adelante una nueva edición, así como a las empresas Comic-Sería, S.L. y Cómics y Mazmorras que coorganizan esta actividad junto a nuestra entidad”.
Asimismo, Pérez ha informado de que “durante el evento se distribuirán más de 2.800 cómics gratuitos entre las personas asistentes, y cuya oferta de dinamización comercial en el barrio Duggi se complementará con una oferta de ocio y talleres para todas las edades” y añadió que “habrá un concurso de fotografía Cosplay con diferentes premios para canjear en las tiendas; talleres creativos con Diamond Dotz, para la creación de pulseras con efectos brillantes; de Hama Beads, para el diseño de figuras pixeladas en 3D; pintado de miniaturas con la introducción al modelismo, entre otros”.
“Igualmente, la jornada contará con el taller del juego Magic, the Gathering, donde se aprenderá a jugar al popular juego de cartas; se realizará una masterclass de personalización de muñecas Blythe, un curso especializado con muñeca y materiales incluidos (actividad de pago)” explicó Pérez, quien añadió que “también habrá talleres infantiles y juveniles impartidos por Calígula Studio de entintado, técnicas de coloreado y estación de tatuajes temporales, entre los que sobresalen experiencias temáticas tales como un Escape Room basado en el mundo del cómic y el anime”.
“Adicionalmente a esta programación tendrán lugar encuentros con autores y artistas invitados; promociones y descuentos especiales del 10% en merchandising, del 5% en cómics y manga, bonos canjeables y ofertas especiales en las tiendas organizadoras” indicó Pérez, quien añadió que “además, contaremos con una Ruta de la Tapa del Día del Cómic Gratis, una iniciativa gastronómica que recorre diversos establecimientos de la zona, con tapas alusivas al mundo de los superhéroes”.
En este sentido, en la Ruta de la Tapa del Cómic participarán con sus propuestas gastronómicas las empresas Pastelería artesanal Pinna´s, dispondrá la tapa denominada Poketapa, Sonomamma (Sabores del Japón) participa con su Oniguiri Ghibli, Ven a Casa Vivi con la tapa Meat Piece, Pizzería Al Vuelo con la tapa Calavera Pirata, Guayota Cafetería con su Wonder- Tapa, y finalmente Pastry & Doughnuts ofertará la propuesta gastronómica El Fuego de Rengoku.