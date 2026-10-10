Drago Canarias irá en solitario a las elecciones del 29N con Alberto Rodríguez por Tenerife

Drago Canarias ha celebrado este sábado, 10 de octubre, el Secretariado Nacional de Drago Canarias en La Oliva, Fuerteventura, para analizar la convocatoria electoral del próximo 29 de noviembre y ha decidido concurrir “con su propia marca, identidad y convicciones a las elecciones generales”.
En concreto, la circunscripción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife estará encabezada por Alberto Rodríguez, concejal en el Ayuntamiento de Aguere -San Cristóbal de La Laguna-, y la de provincia de Las Palmas por Héctor Morán, responsable de Organización y Confederalidad de Drago Canarias.
En un comunicado señalan que consideran “imprescindible” compartir con la ciudadanía el análisis y los motivos que llevan a esta decisión de ir a las elecciones generales. En concreto, exponen que el PSOE lleva gobernando más de ocho años en el Estado: entre 2018 y 2019 en solitario con apoyos externos; entre 2020 y 2023 con la coalición Unidas Podemos; y desde 2023 hasta la actualidad con la coalición plurinacional Sumar.
Si bien señalan que en este tiempo ha podido legislar en materia de vivienda “y no” lo ha hecho, “dejando a la ciudadanía del Estado y de Canarias sin protección frente a los desahucios y las subidas exponenciales del precio de compra o el alquiler de vivienda”.
Además entiende que el adelanto electoral “responde a una utilización torticera del PSOE para no seguir perdiendo” el apoyo electoral que “se venía viendo reflejado en todas” las encuestas.
Otros motivos que entienden que “ponían en duda su capacidad real” de gobierno son los “tres años consecutivos sin aprobar” Presupuestos Generales del Estado, una “actitud de sumisión” ante el Gobierno marroquí que, apuntan, “se hizo evidente con el cambio” de posición respecto al Sáhara, el “abandono” al pueblo de Ceuta y a la población migrante o los “reiterados bloqueos” en el Congreso por la “falta de apoyo” de los mismos grupos que hicieron posible su investidura en 2023.
En este sentido, señalan que Drago Canarias “nació para ser la alternativa” a esta forma de entender y de practicar la política, frente a quienes “instrumentalizan la desgracia y el dolor de amplios” sectores sociales en Canarias según su interés partidista.
También citan el “auge de la extrema derecha y su calado” entre las clases populares canarias que, apuntan, “responden, por una parte, a la incapacidad” del gobierno de coalición para “dar respuesta a problemas cotidianos como el acceso a la vivienda, la carestía de la vida y la falta de certezas para construir un presente y un futuro en condiciones mínimas de dignidad”.
Asimismo se refiere a la “flagrante falta” de autocrítica de los partidos estatales y canarios del llamado espacio “a la izquierda del PSOE”, que critican “permanecen inmóviles y callados ante los casos de corrupción del PSOE, el sometimiento a Marruecos, los índices de pobreza y riesgo de exclusión social o el encanallamiento” de la vida política, entre otros.
Por ello, creen que “una papeleta de Drago Canarias el próximo 29N va a generar esperanza” en la ciudadanía y contribuirá a “poner freno al crecimiento” de la extrema derecha, que va a posibilitar que “muchas” personas que “no se sienten representadas” por estas organizaciones extremistas de derecha y ultraderecha, ni tampoco por las organizaciones estatales con sede en Madrid, o por quienes “diciéndose nacionalistas se doblegan a ellas o a los beneficios de los empresarios por delante de los de la mayoría social, puedan tener la opción de votar una fuerza política canaria limpia, libre”.
Por último, aseguran que Drago Canarias es la “única alternativa fiable” en la exigencia de un “decrecimiento turístico, de fomentar la diversificación económica, de limitar” la compra de vivienda con fines especulativos, así como de “pelear” la soberanía de las aguas territoriales, además de asumir y gestionar competencias en costas y aeropuertos, de sacar adelante una Ley de Residencia y de hacerlo de una forma “transparente y rindiendo cuentas” a la ciudadanía.