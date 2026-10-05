Drago Canarias cree que el adelanto de las elecciones “es una irresponsabilidad”

El Secretariado Nacional de Drago Canarias, máximo órgano ejecutivo del partido, se reunirá este sábado, 10 de octubre, con un único punto en orden del día, las elecciones convocadas por el presidente del Gobierno del Estado.
La repentina convocatoria de elecciones generales con el pretexto de una crisis de vivienda que la población sufre desde hace ya varios años parece un ardid del PSOE para minimizar su suelo electoral; ya que en otro caso podría desde hace tiempo, y ahora, adoptar decisiones continuadas desde el poder ejecutivo para garantizar que ni en el Estado ni en Canarias se sufrieran un rosario de desahucios como los vividos en 2025 y en este 2026. Quedará para la historia, y no la positiva, poner por delante los intereses partidistas a los del conjunto de la ciudadanía.
Tras la decisión de convocar elecciones generales usando como coartada la situación de la vivienda en el conjunto del Estado, cabe recordar que en Canarias y concretamente en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, el Equipo de Gobierno, de PSOE y Coalición Canaria, ha bloqueado la aplicación de su propia Ley de Vivienda.
En este sentido, entendiendo que la convocatoria anticipada de elecciones supone una irresponsabilidad y un incumpliento flagrante de las propias y repetidas del presidente del Gobierno, que afirmó en numerosas ocasiones que las elecciones generales serían en la fecha prevista legalmente, Drago Canarias afrontará las próximas como sus órganos democráticamente elegidos decidan, sin presión, injerencia ni tutela alguna de fuerza política, menos aún de fuerzas alejadas de la obediencia canaria.
Durante la actual legislatura, las prioridades del Gobierno han colocado a Canarias a la cola de sus intereses durante estos casi cuatro años. La presencia del presidente del Gobierno y de cualquiera de sus ministros ha sido testimonial en todos estos años. Canarias ha sido y sigue siendo rehén de políticas que convierten al Archipiélago en una cárcel a cielo abierto para las personas migrantes que han sufrido las decisiones de la Unión Europea y del Gobierno de España de trasladar la frontera sur fuera de las costas mediterráneas, provocando que la ruta migratoria se desplazara hacia el Atlántico, la más mortal.
Asimismo, durante estos casi cuatro años se han constatado los incumplimientos constantes de la coalición plurinacional con la que Drago Canarias, con la mejor de las voluntades, participó en las anteriores elecciones generales. A saber, el transfuguismo de la única diputada electa por dicha coalición que traicionó a los votantes y no ha rendido cuentas en ningún momento a la mayor parte de los partidos que la suscribieron; o el bloqueo total y absoluto a que se debatiera en Comisiones o el Pleno del Congreso de los Diputados cualquiera de las muchas propuestas que realizó Drago Canarias a lo largo de la legislatura.
En todo caso, Drago Canarias sí ha cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones para con la coalición con la que se presentó a las pasadas elecciones de Gobierno, también con su deber de transparencia y comunicación de los acuerdos incumplidos a la ciudadanía que confió en dicha candidatura gracias a nuestra presencia en la misma. Los principios, la rigurosidad, la seriedad y la palabra dada a la población canaria eran de obligado cumplimiento al menos para nuestra formación política.