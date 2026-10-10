Buscan a Santiago Erismey, desaparecido en Tenerife

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a Santiago Erismey P. R., un joven de 25 años desaparecido desde el pasado viernes, 9 de octubre, en el municipio de Tacoronte, en Tenerife.
Según la descripción facilitada por la asociación, el joven mide 1,50 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y ondulado y los ojos castaños.
En el momento de su desaparición, vestía un pantalón vaquero negro y un suéter negro con la imagen del rapero Tupac, una descripción que podría facilitar su identificación.
🆘 DESAPARECIDO #España #sosdesaparecidos #Desaparecido #Missing #Tacoronte #Tenerife Síguenos @sosdesaparecido https://t.co/8JHFqGTu3j— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) October 9, 2026
Desde SOS Desaparecidos han solicitado la máxima colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero y localizarlo lo antes posible.
Cualquier persona que disponga de información que pueda ayudar a encontrar a Santiago Erismey puede ponerse en contacto con la asociación a través del teléfono 868 286 726.