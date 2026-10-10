Irene Esser, actriz y ex Miss Venezuela, sobre su experiencia en Tenerife: “Estaba surfeando y vi la muerte”

La actriz y modelo, Irene Esser Quintero, ganadora de Miss Venezuela en 2011, ha compartido uno de los episodios más impactantes de su vida: el día en que estuvo a punto de morir mientras practicaba surf en Tenerife. Una experiencia que, según ha confesado, transformó por completo su manera de entender la vida.
Durante su participación como invitada en el videopódcast ‘La Rocolera’, Esser recordó aquel momento en el que llegó a temer por su vida en aguas de la Isla y reflexionó sobre las enseñanzas que le dejó encontrarse en una situación tan extrema.
“Estaba surfeando en Tenerife y de repente vi la muerte, y aprendí a vivir”, expresó la venezolana durante la conversación, en la que reconoció que aquel episodio la llevó a replantearse sus prioridades.
Los hechos ocurrieron el 21 de octubre de 2024, en la playa de El Socorro, en Tenerife, cuando la actriz se encontraba practicando uno de sus deportes favoritos. Según había relatado anteriormente en otras entrevistas, fue arrastrada por la corriente y tuvo serias dificultades para salir del agua.
La situación llegó a ser tan complicada que necesitó la ayuda de otras personas para ponerse a salvo. La propia Esser ha reconocido que estuvo cerca de ahogarse, pese a contar con una amplia experiencia en el surf, una disciplina que practica desde su infancia.
“Lo único que importa es disfrutar del momento”
Más allá del susto que vivió en aguas tinerfeñas, la ex Miss Venezuela quiso poner el foco en la transformación personal que experimentó después de aquel episodio.
“Lo único que importa es disfrutar del momento, vivir el presente”, aseguró durante su intervención en ‘La Rocolera’, donde destacó la importancia de valorar las pequeñas cosas y no dejar que las preocupaciones sobre el futuro impidan disfrutar del presente.
Para Esser, aquella experiencia le permitió comprender que muchas de las preocupaciones que ocupan nuestros pensamientos pierden importancia cuando una persona se enfrenta a la posibilidad de perder la vida.
Su testimonio estuvo marcado por una reflexión sobre la necesidad de vivir el día a día, prestar atención a lo verdaderamente importante y dejar de conceder tanto peso a situaciones que, en ocasiones, terminan generando preocupaciones innecesarias.
La actriz también ha reconocido en entrevistas anteriores que tardó aproximadamente un año en volver a practicar surf, después del miedo que le provocó lo sucedido en Tenerife. Sin embargo, finalmente decidió regresar al agua y recuperar una de sus grandes pasiones.
Conocida internacionalmente por haberse coronado Miss Venezuela en 2011 y por su posterior trayectoria como actriz, Irene Esser ha encontrado en su experiencia en Tenerife una enseñanza que ahora comparte públicamente: la importancia de disfrutar del presente y valorar la vida por encima de las preocupaciones cotidianas.