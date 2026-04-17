Daniela, una joven de Tenerife viviendo en Estados Unidos señala lo que más le choca: “No se puede caminar a ningún lugar”

El contraste cultural entre Canarias y Estados Unidos se ha convertido en contenido viral en TikTok. La creadora de contenido, Daniela (@danielottaa), ha compartido un vídeo en el que relata las costumbres del país norteamericano que más le sorprenden tras dos años viviendo allí, después de haber crecido en Tenerife.
En su publicación, que acumula miles de visualizaciones, la tiktoker enumera varias situaciones cotidianas a las que asegura no haberse acostumbrado todavía. Entre ellas, destaca que adolescentes de apenas 15 años conduzcan vehículos con normalidad, algo que afirma le sigue resultando chocante.
“Aquí no puedes caminar a ningún lado”
Otro de los aspectos que más le llama la atención es la dependencia del coche. Según explica, en muchas zonas de Estados Unidos resulta prácticamente imposible desplazarse a pie. Lo compara con su experiencia en Tenerife, donde asegura que podía ir caminando desde su casa al colegio, a un centro comercial o incluso a un restaurante en menos de 20 minutos.
Diferencias en comida y seguridad
La alimentación también ocupa un lugar destacado en su reflexión. Daniela señala que las raciones de cadenas como McDonald’s son considerablemente más grandes que en España, aunque reconoce que no es algo que le moleste. Sin embargo, sí critica la cantidad de ingredientes que contienen muchos productos en Estados Unidos, que considera excesiva en comparación con opciones más simples en Canarias.
@danielottaaa Quiero McDonald ahora 😢 || #usa #españa #tenerife #vlog #storytime ♬ Morning Bossa Nova – Bossa Nova Terrace
Además, menciona una diferencia significativa en el entorno escolar: la necesidad de pasar por detectores de metales para acceder a los centros educativos, una medida de seguridad que asegura no gustarle.
Dos años después, sigue sin adaptarse del todo
A pesar del tiempo transcurrido desde su mudanza, la joven reconoce que todavía no se ha habituado completamente a estas diferencias culturales. Su testimonio ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde otros usuarios comparten experiencias similares o debaten sobre las particularidades de ambos estilos de vida.