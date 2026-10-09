“¿Pagar por un árbol?”: la crítica al Drago Milenario que indigna a los tinerfeños

Un vídeo publicado en TikTok ha provocado numerosas críticas entre la ciudadanía tinerfeña después de que un usuario cuestionara el precio de la entrada por ver el Drago Milenario de Icod de los Vinos, uno de los principales valores patrimoniales de Tenerife.
El protagonista es Gyorgy Bartucz (@gyorgybartucz), quien plantea si merece la pena pagar seis euros para acceder al recinto. “Te cobran 6 euros por esto en Ico del Vino. Es el símbolo vegetal más famoso de la Isla. ¿Te parece normal pagar 6 euros por un árbol? ¿Estafa?”, dice en el vídeo.
Sus palabras han generado una oleada de respuestas de usuarios que defienden el valor natural y patrimonial del Drago Milenario. Muchos consideran justificado el cobro de una entrada para visitar el parque, mientras que otros han aprovechado para corregirle por referirse a Icod de los Vinos como “Ico del Vino”.
“Más tendríamos que cobrar”
Las respuestas al vídeo no se han limitado a cuestionar la opinión del creador de contenido. Numerosos usuarios han recordado la importancia del Drago Milenario como símbolo de Tenerife y la necesidad de mantener las instalaciones que lo rodean.
“A ver, no es ver una lechuga. Es ver un Drago y hay que venir a Canarias a verlo o Madeira. Las instalaciones necesitan un mantenimiento y por eso cobran”, señala uno de los comentarios.
Otros han defendido que el importe es incluso reducido para un espacio de estas características. “Poco me parece. En todas partes de España cobran por ver sitios emblemáticos”, sostiene otro usuario, mientras que un tercero apunta: “Más tendríamos que cobrar para proteger lo nuestro”.
El error cometido al nombrar el municipio tampoco ha pasado desapercibido. “Ico del Vino… Nivelazo el colega”, ironiza uno de los participantes. Otro le responde: “Te deberían de cobrar 20 y se llama Icod de los Vinos”.
Entre las reacciones también aparecen mensajes más contundentes. “Yo te cobraría el doble” o “Me parece normal, sí. Si no quieres pagar, no vayas” son algunas de las respuestas que ha recibido.
@gyorgybartucz ¿Pagarías 6€ por ver esto? Yo lo vi gratis a 20 metros 😳 ¿Estafa o normal? #dragomilenario #tenerife #canarias ♬ sonido original – Gyorgy Bartucz
¿Hay que pagar para ver el Drago Milenario?
La cuestión planteada por el usuario requiere una aclaración: el pago de la entrada corresponde al acceso al Parque del Drago, el recinto acondicionado alrededor del ejemplar, y no a la simple posibilidad de contemplar el árbol.
El Drago Milenario también puede observarse desde determinados puntos del exterior del parque, sin necesidad de acceder al recinto de pago.
La entrada permite visitar el espacio que rodea al ejemplar, donde se conserva una muestra de vegetación característica de Canarias y otros elementos vinculados al patrimonio natural y cultural del municipio.
Por tanto, el debate no se limita a si debe cobrarse por observar un árbol, sino a la financiación y mantenimiento de un espacio patrimonial.
La polémica también ha puesto de manifiesto el vínculo de numerosos canarios con el Drago Milenario, considerado uno de los grandes emblemas naturales de Tenerife.
El Drago Milenario de Icod de los Vinos
El Drago Milenario de Icod de los Vinos es uno de los símbolos naturales más reconocibles de Tenerife. Pertenece a la especie Dracaena draco y fue declarado Monumento Nacional en 1917.
Aunque su nombre hace referencia a una antigüedad de mil años, su edad exacta no está determinada. El Cabildo de Tenerife recoge estimaciones de entre 800 y 1.000 años, aunque históricamente se le atribuyeron edades superiores.
El ejemplar alcanza aproximadamente 17 metros de altura y 20 metros de perímetro en su base. Su peso estimado ronda las 150 toneladas, sin contar las raíces.
Su conservación ha requerido distintas intervenciones. En 1985 se realizó un saneamiento y se instaló un sistema de ventilación en el interior del tronco para controlar la humedad y prevenir la aparición de hongos.
En 1993 se desvió la carretera que discurría cerca del ejemplar. Tres años después, en 1996, se creó el Parque del Drago, concebido para protegerlo de la contaminación del tráfico y de posibles actos vandálicos.
Qué se puede visitar en el Parque del Drago
El recinto ocupa aproximadamente tres hectáreas y alberga una representación de la flora autóctona de Tenerife.
Además del Drago Milenario, el visitante puede encontrar senderos, plantas medicinales, una zona dedicada a ejemplares jóvenes de drago y espacios de interés etnográfico.
El recorrido también incluye el barranco de Caforiño, una pequeña cueva volcánica con una recreación de la cultura guanche y miradores hacia el casco histórico de Icod de los Vinos.
Cuánto cuesta realmente entrar al Parque del Drago
La información turística oficial consultada recoge las siguientes tarifas:
|Tipo de entrada
|General
|Residentes canarios
|Adultos
|5 €
|2 €
|Estudiantes y pensionistas
|3 €
|1 €
|Niños de 6 a 11 años
|2,50 €
|1 €
|Menores de 6 años
|Gratis
|Gratis
El horario anunciado es de 9.00 a 20.00 horas entre abril y octubre, y de 9.00 a 18.00 horas entre noviembre y marzo.
Estas tarifas figuran en la web oficial de Turismo de Icod de los Vinos y en la plataforma de venta de entradas. Por tanto, los seis euros mencionados en el vídeo no coinciden con el precio general oficial publicado, que es de cinco euros.