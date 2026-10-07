el jardín

Ana Navarro, divulgadora, sobre un apellido canario muy común que fue ‘denigrante’ para muchos durante siglos: “Hubo personas que se lo cambiaron”

Ana Navarro recupera la relación entre los ‘santaneros’, los niños expósitos y un apellido que hoy llevan decenas de miles de personas
Ana Navarro, divulgadora. | @anaencanarias
WhatsAppTelegramChatGPTClaudeGoogle AI
Síguenos en Google Síguenos en WhatsApp

Santana es un apellidos muy ligados a la historia de Canarias, especialmente a Gran Canaria. Su enorme presencia en las Islas esconde además una historia poco conocida: durante siglos, el término santanero quedó asociado a los niños expósitos acogidos en instituciones benéficas de Las Palmas de Gran Canaria, hasta el punto de que algunas personas llegaron a cambiarse el apellido por considerarlo denigrante.

La divulgadora de contenidos históricos Ana Navarro (@anaencanarias) ha recuperado recientemente esta historia en uno de sus vídeos, apoyándose, entre otras fuentes, en trabajos de investigadores como Francisco García-Talavera y Carlos Platero.

“Hay un apellido netamente canario que en su momento hubo personas que se lo cambiaron porque lo consideraban denigrante”, explica Navarro antes de revelar de cuál se trata: Santana.

Noticias relacionadas
  1. Si tienes estos apellidos muy comunes en Canarias, tus descendientes son árabesSi tienes estos apellidos muy comunes en Canarias, tus ascendientes son árabes
  2. Si naciste en Canarias y tienes estos apellidos, es muy posible que tus antepasados pertenecieran al Imperio Romano. DASi naciste en Canarias y tienes estos apellidos, es muy posible que tus antepasados pertenecieran al Imperio Romano

La afirmación requiere un matiz. Santana no es exclusivo de Canarias y está ampliamente extendido por España, Portugal y América, pero su concentración histórica en Gran Canaria es extraordinaria.

Por qué Santana es tan frecuente en Gran Canaria

Los datos actuales del Instituto Nacional de Estadística muestran hasta qué punto el apellido está vinculado a la provincia de Las Palmas.

Según el Censo Anual de Población a 1 de enero de 2025, 38.716 personas nacidas en la provincia de Las Palmas llevan Santana como primer apellido, frente a 2.892 en Santa Cruz de Tenerife. En el conjunto de España son 58.815 las personas que lo llevan en primera posición.

La enorme concentración del apellido en la provincia oriental ya había sido destacada por García-Talavera. En un texto anterior, el investigador señalaba que Santana era especialmente abundante en Canarias y recogía además la relación histórica entre el apellido y la antigua Casa Cuna de Las Palmas de Gran Canaria.

Qué eran los ‘santaneros’

Una de las explicaciones históricas tiene su origen en las inmediaciones de la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria.

Navarro recuerda que santaneros era el nombre con el que se conocía a niños depositados en la Casa Cuna vinculada a Santa Ana.

Ese origen también aparece recogido en estudios sobre genealogía canaria. A los menores cuyos progenitores eran desconocidos podía asignárseles un apellido relacionado con la institución que los acogía. En Las Palmas, esa vinculación con Santa Ana terminó derivando en muchos casos en Santa Ana y posteriormente Santana.

@anaencanarias

Vuelvo a subir este vídeo que tan buenas acogida tuvo sobre el apellido Santana y sus orígenes en Canarias. #apellidocanario #canarias #descendientes #américa #cultura

♬ sonido original – Ana Navarro 🇮🇨
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas