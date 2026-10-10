Chubascos fuertes y tormentas en Canarias: la Aemet avisa de lluvias intensas este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Canarias intervalos nubosos con precipitaciones de débiles a moderadas, que durante la madrugada e inicio de la mañana pueden ser en forma de chubascos fuertes y tormentas, con especial incidencia en Lanzarote y Fuerteventura, sin descartar episodios intensos en Gran Canaria y Tenerife.
El paso de una inestabilidad atmosférica dejará los acumulados más significativos en las islas orientales durante las primeras horas de la jornada. Además, las temperaturas en Canarias se mantendrán con pocos cambios respecto a los días previos, mientras que el viento soplará moderado de componente norte, alcanzando intensidad fuerte en las cumbres centrales de Tenerife.
Este episodio responde al patrón habitual de inestabilidad atlántica que afecta al Archipiélago durante la transición otoñal. La Aemet mantiene la vigilancia ante la formación de núcleos tormentosos y aguaceros puntuales que pueden reducir la visibilidad y causar escorrentías en zonas de cumbre y medianías.
Previsión del tiempo detallada por Islas
- Lanzarote: Cielos con intervalos nubosos y precipitaciones de débiles a moderadas. Durante la madrugada y el inicio de la mañana se esperan chubascos fuertes acompañados de tormentas aisladas. Temperaturas estables, con 21 °C de mínima y 27 °C de máxima en Arrecife. Viento moderado del norte.
- Fuerteventura: Intervalos de nubes con lluvias débiles u ocasionales, localmente moderadas. No se descarta algún chubasco fuerte durante la primera mitad del día. Valores térmicos sin cambios grandes, entre 21 °C y 26 °C en Puerto del Rosario. Viento moderado de componente norte.
- Gran Canaria: En el norte, cielos nubosos con lluvias entre débiles y moderadas en la primera mitad de la jornada y probabilidad de chubascos fuertes de madrugada. En el resto, poco nuboso con intervalos en el sur, donde no se descarta alguna lluvia ocasional. Temperaturas sin cambios, oscilando en Las Palmas de Gran Canaria entre 22 °C y 26 °C. Viento del norte, más intenso por la tarde en vertientes este y oeste.
- Tenerife: Nuboso en la vertiente norte con lluvias débiles a primeras y últimas horas, sin descartar un chubasco fuerte ocasional de madrugada. En el sur y oeste, cielos poco nubosos con algún intervalo diurno y precipitaciones ocasionales. Temperaturas estables, registrando Santa Cruz de Tenerife entre 20 °C y 27 °C. Viento moderado del norte, con intervalos fuertes en el extremo este por la tarde. En cumbres centrales, viento fuerte del nordeste con posibilidad de rachas muy fuertes.
- La Gomera: Predominio de cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles durante la primera mitad del día. En el resto de la Isla, poco nuboso. Temperaturas entre 21 °C y 26 °C en San Sebastián de la Gomera. Viento moderado del nordeste, reforzándose en los extremos este y oeste por la tarde.
- La Palma: Cielos nubosos en el norte y este con precipitaciones débiles probables, especialmente de madrugada. En el interior y oeste, posibles chubascos durante el día. Temperaturas entre 20 °C y 25 °C en Santa Cruz de la Palma. Viento moderado del nordeste, más intenso por la tarde en extremos sureste y noroeste.
- El Hierro: Intervalos nubosos, más densos en el norte, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. Valores en Valverde entre 17 °C de mínima y 21 °C de máxima. Viento moderado del nordeste, ganando intensidad por la tarde en las vertientes sureste y oeste.
Estado de la mar en las Islas
En las aguas de Canarias, la Aemet anuncia viento del norte o nordeste con fuerza 3 a 6, provocando marejada o fuerte marejada en la mayor parte de los litorales. En las costas del sur y suroeste de las Islas, el viento será variable de fuerza 1 a 4, con mar rizada o marejadilla.
Asimismo, habrá mar de fondo del norte con olas de uno a dos metros. En las vertientes orientales de Lanzarote y Fuerteventura, la visibilidad marítima será regular debido a la presencia de aguaceros y tormentas.