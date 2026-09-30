‘La Bestia’, el bocadillo más grande de Canarias pesa más de 8kg: “Por 20 euros y barra libre de cerveza”

Un bocadillo de un metro de longitud, elaborado con un pan de 2,5 kilos y relleno con cuatro kilos de carne de cochino en crudo. Es ‘La Bestia’, una de las propuestas más llamativas de una bocatería de Tenerife que incluso promociona esta creación como uno de los bocadillos más grandes de Europa.
El gigantesco bocadillo se prepara en El Punto Gordo, situado en el Camino La Hornera, 127, en La Laguna. Su principal característica salta a la vista: para elaborarlo utilizan un pan especial de aproximadamente un metro de largo y 2,5 kilos de peso, preparado por Panadería Guanche e Hijos.
Pero el tamaño del pan es solo el comienzo. ‘La Bestia’ lleva unos cuatro kilos de carne de cochino en crudo, además de abundante queso amarillo, cebolla morada y una salsa casera que, según explican, recuerda al tradicional mojo rojo canario.
Un reto para compartir entre 20 personas
El establecimiento no plantea este descomunal bocadillo como una comida individual. La propuesta está pensada para compartir entre amigos o familiares y recomiendan reunir a un grupo numeroso para enfrentarse al reto.
De hecho, el local ofrece una fórmula para 20 personas por 20 euros por comensal, que incluye el bocadillo gigante acompañado de cerveza sin límite, según la promoción difundida por el propio establecimiento.
Las dimensiones y la cantidad de ingredientes han convertido a ‘La Bestia’ en una de las elaboraciones más peculiares de la oferta gastronómica de Tenerife. Sus responsables llegan incluso a presentarlo como “el bocadillo más grande de Europa”, aunque no consta una certificación independiente que permita confirmar oficialmente ese récord.
Lo que sí está claro es que pocos bocadillos convencionales pueden competir en tamaño con una pieza de un metro de longitud, varios kilos de pan y carne y diseñada para alimentar a una veintena de personas.