Grave accidente de un surfista en Canarias: tuvo que ser evacuado a otra isla

Un hombre de 69 años está herido de carácter grave tras sufrir un accidente este miércoles mientras practicaba surf en la playa del Águila, en El Cotillo, dentro del municipio de La Oliva, en Fuerteventura.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso a las 10.33 horas y activó a los recursos de emergencia necesarios.
A la llegada del personal sanitario, el surfista presentaba un traumatismo craneal y dorsal de pronóstico grave, según la valoración inicial del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Tras ser estabilizado, fue trasladado en el helicóptero medicalizado del SUC hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
En el dispositivo participaron también el Servicio de Salvamento en Playas, Bomberos de La Oliva, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y personal de Atención Primaria.
Un motorista herido en Santa Cruz de Tenerife
La mañana dejó además otros dos sucesos con heridos en Tenerife.
A las 10.52 horas, un turismo y una motocicleta colisionaron en la avenida Manuel Hermoso Rojas, en Santa Cruz de Tenerife.
El motorista, un hombre de 52 años, sufrió diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones.
Fue atendido por una ambulancia medicalizada del SUC y trasladado posteriormente al Hospital Universitario Hospiten Rambla.
La Policía Local reguló el tráfico y realizó el atestado correspondiente, mientras que la Policía Nacional colaboró con los servicios de emergencia.
Atropello en Adeje
Horas después, a las 12.33 horas, el 112 recibió otra alerta por un atropello ocurrido en la avenida Ernesto Sarti, en Adeje.
La víctima, un hombre de 35 años, presentaba policontusiones de carácter moderado en el momento de la asistencia.
Una ambulancia de soporte vital básico lo trasladó al Hospital Quirón Costa Adeje.
La Policía Local se encargó de realizar las diligencias correspondientes.