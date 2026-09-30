Escolástico Gil, alcalde de El Rosario: “La Esperanza tendrá su ansiada piscina municipal”

El Ayuntamiento de El Rosario continúa avanzando en la hoja de ruta para hacer realidad la futura piscina municipal, una infraestructura largamente reivindicada por la ciudadanía y que, tras años de gestiones, comienza a tomar forma con pasos concretos.
El Consistorio ya dispone de 6 millones de euros de fondos propios para afrontar la primera fase de ejecución de la instalación. Esta disponibilidad económica garantiza la capacidad financiera del Consistorio para dar continuidad al proyecto una vez finalice la redacción del proyecto de ejecución.
Se trata de una inversión municipal de gran envergadura que permitirá materializar una infraestructura deportiva largamente demandada por la ciudadanía de La Esperanza y del conjunto del Municipio.
Además, cuatro estudios de arquitectura han presentado sus ofertas a la licitación para la redacción del proyecto básico y de ejecución del Centro Integral Deportivo y Piscina de La Esperanza, cuyo presupuesto de licitación asciende a 169.000 euros.
El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, subraya que el Municipio se encuentra ante un momento decisivo para cumplir con una deuda histórica de otras instituciones con El Rosario, que ahora afronta el Ayuntamiento en solitario. “La piscina municipal ha sido durante muchos años una reivindicación y un compromiso con nuestros vecinos y vecinas. Hoy podemos decir claramente que ese compromiso es ya una realidad”.
Gil destaca que el Ayuntamiento ha ido avanzando “paso a paso y con recursos propios”, desde la adquisición del suelo hasta la preparación técnica y económica de la futura infraestructura. “Hemos comprado los terrenos, hemos hecho el anteproyecto, hemos licitado la redacción del proyecto y ya tenemos cuatro estudios que han presentado sus ofertas. Ahora corresponde continuar con la tramitación para disponer del proyecto definitivo y seguir avanzando hacia la ejecución de las obras”, explica.
El alcalde vincula además este avance con el compromiso adquirido por IR-Verdes con la ciudadanía de El Rosario. “Con este compromiso cumplimos prácticamente el 90% de nuestro programa electoral. La Esperanza tendrá su ansiada piscina municipal. Estamos demostrando que aquello que planteamos a nuestros vecinos y vecinas no se queda en palabras, sino que se traduce en proyectos, inversiones y actuaciones concretas”, afirma.
El alcalde añade que el siguiente gran objetivo será culminar la redacción del proyecto y preparar la licitación de las obras. “Estamos haciendo los deberes y cumpliendo cada uno de los pasos necesarios. El objetivo es que la piscina municipal de El Rosario deje de ser una aspiración y se convierta definitivamente en una realidad. Hemos demostrado que, cuando existe voluntad política, planificación y capacidad de inversión, los compromisos históricos también pueden hacerse realidad”, concluye Escolástico Gil.
La futura piscina municipal se plantea como una nueva infraestructura deportiva y de servicio público para el municipio, destinada a ampliar la oferta de actividades deportivas y acuáticas y a dar respuesta a una demanda existente entre la población de El Rosario. Alrededor de 8.000 vecinos y vecinas viven en la zona de influencia directa de la futura nueva dotación.
El proyecto se desarrollará en varias fases de la que la primera de ellas se corresponde con la piscina municipal propiamente dicha, zona de aparcamientos e instalaciones interiores de vestíbulo, administración, vestuarios, etc.
Este nuevo espacio deportivo estará ubicado en la calle Francisco Rodríguez Machado, anexo al actual Pabellón de Deportes de La Esperanza, y contará con piscina terapéutica, gimnasio y canchas de pádel.