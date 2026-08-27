Denuncian un vertido junto a la piscina de Tabaiba: “Convierten el mar en un desagüe”

Vecinos de Tabaiba, en El Rosario, han denunciado un posible vertido al mar de aguas procedentes de las obras de la piscina de la localidad. Los residentes han difundido imágenes en las que, según aseguran, se observa a operarios bombeando agua desde la zona de los trabajos directamente hacia el litoral.
Los denunciantes sostienen que el agua presenta restos que podrían proceder de las labores de construcción, entre ellos cemento, lechadas, lodos y partículas en suspensión.
En las imágenes también se aprecia una manguera que conduce el agua hasta el mar, en una zona próxima a bañistas. “Las obras de la piscina convierten el mar en un desagüe”, denuncian los vecinos.
Los vecinos piden explicaciones
La denuncia vecinal cuestiona que las aguas generadas durante los trabajos puedan terminar directamente en el medio marino sin que, según señalan, se aprecien en las imágenes sistemas de decantación, filtrado o tratamiento previo.
“No es simplemente agua sucia”, sostienen los denunciantes, que advierten de los posibles efectos que podrían tener sobre el entorno marino los residuos derivados de las obras.
Los vecinos apuntan especialmente a la posible presencia de materiales procedentes de trabajos con cemento y hormigón, así como a lodos y partículas finas generados durante labores de perforación. Según su denuncia, estos materiales pueden incrementar la turbidez del agua y afectar al fondo marino si se depositan en la zona.
Una obra junto al litoral de Tabaiba
La actuación se desarrolla en el entorno de la piscina de Tabaiba, una zona costera frecuentada por residentes y bañistas. La denuncia reclama que se determine si el procedimiento utilizado para evacuar las aguas cuenta con las autorizaciones y medidas ambientales correspondientes.
“Todo ello está siendo evacuado, según muestran las imágenes, con una bomba y una manguera directamente hacia el mar junto a los bañistas”, afirman los vecinos.
Los denunciantes consideran especialmente relevante que se aclare qué tipo de agua se está bombeando, cuál es su procedencia y qué medidas se están aplicando antes de su evacuación.
Reclaman al Ayuntamiento de El Rosario que explique lo ocurrido
La denuncia también pone el foco en la supervisión de los trabajos. Los vecinos reclaman al Ayuntamiento de El Rosario que explique si tenía conocimiento de estas actuaciones y si el procedimiento empleado cumple las condiciones exigibles para una obra situada junto al litoral.
“Mucho discurso sobre sostenibilidad, protección del litoral y respeto al medio ambiente, pero las imágenes muestran una realidad bastante menos bonita: el mar utilizado como desagüe de una obra”, sostienen.
Por ello, solicitan que se compruebe el contenido de las aguas vertidas y que, en caso de detectarse alguna irregularidad, se depuren las responsabilidades correspondientes.
La denuncia vecinal se basa en las imágenes difundidas y en la interpretación de lo que aparece en ellas. No consta en el material facilitado un análisis que determine la composición del agua ni una resolución de la Administración que confirme la existencia de un vertido contaminante.