La Laguna pone fecha al final de las obras del Camino de Jardina

El Ayuntamiento de La Laguna prevé finalizar esta semana las obras de mejora integral del Camino de Jardina, una intervención que ha abarcado unos 17.500 metros cuadrados y ha permitido renovar 2,6 kilómetros de carretera. Los trabajos incluyen mejoras en el asfaltado, el drenaje, las redes de suministro y el mobiliario público.
Según ha informado el Consistorio, únicamente quedan pendientes algunas actuaciones de señalización y la instalación de nuevos elementos de calistenia. La finalización dependerá de las condiciones meteorológicas.
El proyecto responde a distintas demandas vecinales relacionadas con el estado de la vía, la evacuación del agua de lluvia, la conservación de las paradas de guagua y la calidad de los suministros básicos.
Nuevo asfaltado y mejoras para evitar problemas con las lluvias
Una de las principales actuaciones ha sido la repavimentación de los 2,6 kilómetros del Camino de Jardina, que comprende la totalidad de su trazado.
Los trabajos han permitido mejorar las pendientes longitudinales y transversales de la carretera para facilitar la evacuación del agua de lluvia hacia los imbornales y el cauce del barranco.
También se han instalado vallas de protección en distintos puntos de la calzada y construido muros de contención.
En las proximidades de la entrada al Camino Amapola se han habilitado roderas de asfalto para mejorar las condiciones de acceso.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, explicó que el proyecto se diseñó para atender conjuntamente las necesidades trasladadas por los residentes, especialmente en materia de drenaje, mantenimiento de carreteras y paradas de transporte público.
Mejoras en el suministro eléctrico y de agua potable
La intervención también ha permitido atender una reivindicación vecinal relacionada con la potencia del suministro eléctrico y la presión del agua potable.
Para ello, el Ayuntamiento ha trabajado en colaboración con las empresas Teidagua y Endesa.
Entre las actuaciones ejecutadas figura la renovación de toda la red terciaria de Jardina Alta, así como la sustitución de más de un kilómetro de tuberías antiguas por otras de material más resistente.
El objetivo de esta renovación es reducir el riesgo de roturas, fugas y pérdidas de caudal.
Estas obras de canalización obligaron a retrasar parte de los trabajos de reasfaltado, ya que era necesario completar previamente las intervenciones en las redes de suministro.
Las obras del Camino de Jardina terminarán esta semana
El concejal de Obras, Ángel Chinea, señaló que los trabajos se han desarrollado por fases para reducir las molestias a la población residente y mantener, en la medida de lo posible, la circulación de vehículos y el funcionamiento del transporte público.
El proyecto también ha incluido la reparación de varias marquesinas deterioradas y la instalación de nuevos bancos en diferentes tramos de acera.
La previsión municipal es que las actuaciones pendientes concluyan a lo largo de esta semana, siempre que el tiempo lo permita.
Con la finalización de estos trabajos, el Ayuntamiento dará por completada una intervención que combina la renovación de la carretera con mejoras en los servicios básicos y los espacios públicos de Jardina.