Todas las nuevas normas de la DGT que entran en vigor este 1 de octubre

Desde este 1 de octubre de 2026 entra en vigor la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada mediante el Real Decreto 518/2026. Los cambios afectan especialmente a patinetes eléctricos, bicicletas, motocicletas, peatones y usuarios profesionales, y también introducen nuevas normas para retenciones, nieve y uso del cinturón.
La reforma incorpora por primera vez al Reglamento la definición de “usuario vulnerable de la vía”, categoría en la que se incluyen peatones, ciclistas, usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP), motoristas y determinados colectivos con mayor riesgo, como menores, mayores y personas con discapacidad.
Además, se añade un nuevo título dedicado específicamente a la circulación en zonas urbanas, con el objetivo de adaptar la normativa a los cambios experimentados por la movilidad durante las últimas dos décadas.
Patinetes eléctricos: casco obligatorio y edad mínima de 15 años
Uno de los principales cambios afecta a los vehículos de movilidad personal, entre ellos los patinetes eléctricos.
Desde el 1 de octubre, la edad mínima para conducirlos será de 15 años y será obligatorio utilizar casco de protección.
También deberán llevar chaleco reflectante durante la noche o cuando exista escasa visibilidad. El alumbrado permanente, incluso durante el día, no será obligatorio hasta el 1 de octubre de 2027.
Fuera de núcleos urbanos, los VMP continuarán sin poder circular por autopistas, autovías y vías interurbanas ordinarias, aunque podrán hacerlo por determinados espacios segregados del tráfico motorizado, como carriles bici o vías ciclistas, siempre que la señalización no lo prohíba.
Nuevas reglas para bicicletas
Los ciclistas también afrontan cambios importantes.
En vías interurbanas, el casco pasa a ser obligatorio para todos, al eliminarse las anteriores excepciones.
Cuando un vehículo adelante a un ciclista deberá reducir su velocidad al menos 20 km/h respecto al límite de la vía y mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros. Si existen varios carriles por sentido, deberá ocupar completamente el carril contiguo para efectuar el adelantamiento.
En ciudad, las bicicletas podrán circular preferentemente por el centro del carril y los vehículos a motor deberán mantener una distancia mínima de cinco metros cuando circulen detrás de un ciclista por el mismo carril.
Guantes y calzado cerrado para motoristas
También cambian las obligaciones para quienes circulan en motocicleta o ciclomotor.
Los motoristas deberán utilizar guantes de protección en vías interurbanas y calzado cerrado en cualquier tipo de vía. La DGT precisa que la exigencia concreta sobre guantes homologados dependerá de una futura orden ministerial; hasta entonces podrán utilizarse los guantes de protección habituales.
Además, las motocicletas podrán circular por el arcén derecho en determinadas situaciones de congestión, siempre que el tramo esté señalizado para ello y sin superar los 30 km/h.
Riders: casco y chaleco reflectante
Las personas que utilicen bicicletas, patinetes, ciclomotores o motocicletas para realizar una actividad profesional deberán llevar casco y chaleco reflectante en todo momento.
La medida afecta directamente a repartidores y otros profesionales que utilizan estos medios como herramienta habitual de trabajo.
Cambios para peatones y ciudades
La reforma reconoce jurídicamente los caminos escolares seguros y refuerza la prioridad del peatón en determinados espacios urbanos.
En las calles con plataforma única, los peatones tendrán prioridad. Además, como norma general, dejará de coincidir en los semáforos la luz ámbar intermitente para los vehículos con una luz verde fija para peatones.
El nuevo título VI fija además un marco común para la circulación urbana que podrá ser desarrollado por los ayuntamientos mediante sus ordenanzas municipales, siempre que estas no contradigan el Reglamento estatal.
Así habrá que actuar en una retención
La reforma introduce también los carriles de emergencia.
Cuando exista una retención y los vehículos estén parados o avancen a paso de peatón, deberán desplazarse hacia los laterales para abrir un espacio destinado a los servicios de emergencia.
En carreteras de dos carriles, los coches deberán apartarse hacia ambos extremos dejando libre el centro.
Cuando existan tres carriles, los vehículos del izquierdo deberán desplazarse hacia la izquierda y los de los carriles central y derecho hacia la derecha.
También se endurecen las precauciones al pasar junto a vehículos inmovilizados por una avería, accidente o labores de auxilio: deberá dejarse una separación lateral mínima de 1,5 metros y reducir la velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite de la vía.
Adiós a algunas excepciones del cinturón
La nueva normativa elimina igualmente varias excepciones en el uso del cinturón de seguridad.
Pasará a ser obligatorio en todo momento para conductores de taxis, vehículos de mercancías y vehículos destinados a la enseñanza de la conducción.
La reforma fue publicada en el BOE el 26 de junio de 2026 y establece expresamente su entrada en vigor el 1 de octubre de 2026, aunque determinadas obligaciones, como el alumbrado permanente de los VMP o algunos requisitos de los cascos de ciclomotor, se aplicarán más adelante.