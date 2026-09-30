Un experto con 20 años de experiencia, sobre las reglas de la DGT que entran en vigor en menos de 24 horas: “Es el mayor cambio que he vivido”

El 1 de octubre de 2026 entra en vigor una amplia reforma del Reglamento General de Circulación que cambia las normas para conductores, ciclistas, motoristas y usuarios de patinetes eléctricos, tal y como ha venido informando la Dirección General de Tráfico (DGT).
A menos de 24 horas de su aplicación, recordamos las palabras de un profesor de autoescuela sobre la magnitud de unas modificaciones que también afectan a quienes llevan años con el carné.
“Familia, el 1 de octubre entra en vigor el mayor cambio en la normativa de tráfico que yo he vivido en más de mis 20 años de autoescuela”, advertía este verano un profesional de Autoescuela Almagro en un vídeo publicado en TikTok y recogido entonces por DIARIO DE AVISOS.
La fecha ya ha llegado. El Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, publicado el 26 de junio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece expresamente que la reforma entra en vigor este jueves, 1 de octubre de 2026.
El cambio pretende reforzar especialmente la protección de los denominados usuarios vulnerables de la vía, categoría en la que se incluyen peatones, ciclistas, conductores de vehículos de movilidad personal (VMP) y usuarios de motocicletas y ciclomotores.
El profesor de autoescuela ya hacía hincapié en julio en un aspecto importante: “El problema es para las personas que ya tienen carné de conducir”. Su recomendación era revisar las nuevas reglas porque muchas difieren de las que aprendieron quienes aprobaron el permiso años atrás.
Adelantar a un ciclista cambia desde el 1 de octubre
Uno de los cambios que más conductores deberán tener presente afecta a los adelantamientos en vías interurbanas.
Cuando un vehículo adelante a un ciclista deberá hacerlo a una velocidad de, como máximo, 20 kilómetros por hora menos que el límite establecido en ese tramo. La separación lateral mínima continúa siendo de 1,5 metros.
Además, cuando la calzada tenga más de un carril por sentido, deberá efectuarse un cambio completo de carril cuando proceda conforme al Reglamento.
En ciudad también aparecen nuevas obligaciones. Los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril cuando resulte compatible con la seguridad y los vehículos a motor tendrán que guardar al menos cinco metros de distancia respecto a una bicicleta que circule delante por el mismo carril.
Cabe recordar que los cinco metros se refieren a la distancia con la bicicleta que circula delante en el mismo carril, y no a la separación lateral para adelantar.
Patinetes eléctricos: edad mínima de 15 años y casco obligatorio
La reforma afecta directamente a quienes utilizan patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal.
Desde el 1 de octubre, los menores de 15 años no podrán conducir un VMP. Sus usuarios tendrán además que emplear un casco de protección homologado o certificado.
Entre el ocaso y la salida del sol, o cuando las condiciones meteorológicas reduzcan sensiblemente la visibilidad, deberán llevar además un elemento luminoso o reflectante que pueda ser visto desde una distancia mínima de 150 metros.
El Reglamento también establece que los VMP deben llevar siempre encendido el alumbrado, aunque introduce una excepción temporal importante: la obligación de utilizarlo durante el día no será exigible hasta el 1 de octubre de 2027.
Guantes y calzado cerrado para los motoristas
Los cambios también son relevantes para quienes circulan en motocicleta o ciclomotor.
Conductores y pasajeros deberán llevar guantes de protección cuando circulen por vías interurbanas y utilizar calzado cerrado que cubra todo el pie en cualquier tipo de vía.
El BOE precisa además que, mientras Interior no apruebe la orden que establezca las especificaciones técnicas concretas de los guantes, podrán utilizarse guantes de protección de las características empleadas actualmente.
Las motocicletas deberán incorporar también un chaleco reflectante de alta visibilidad entre su dotación obligatoria. Su conductor tendrá que ponérselo cuando abandone el vehículo y ocupe la calzada o el arcén de una vía interurbana.
Para quienes trabajen profesionalmente desplazándose en motocicleta, ciclomotor, bicicleta o VMP, el chaleco reflectante será obligatorio mientras circulen por cualquier tipo de vía.
Qué ocurre con el casco de los ciclomotores
Existe otra fecha que conviene no confundir con la entrada en vigor general.
El Reglamento establece que los cascos utilizados en motocicletas y ciclomotores deben cumplir las condiciones de homologación previstas en la norma. Sin embargo, quienes circulen en ciclomotor podrán continuar utilizando durante un año los cascos de protección simplemente certificados que venían siendo admitidos.
Ese periodo transitorio termina el 1 de octubre de 2027.
Un carril para las emergencias cuando haya retenciones
La reforma introduce además el denominado carril de emergencia.
Cuando exista una retención y los vehículos estén detenidos o circulen a paso de peatón, deberán desplazarse lateralmente para dejar libre un espacio central que permita avanzar a Policía, ambulancias, Bomberos y otros servicios de emergencia.
También cambian las normas cuando la nieve dificulte la circulación en autopistas y autovías: estará prohibido adelantar y deberá utilizarse únicamente el carril derecho, manteniendo libre el izquierdo para los vehículos de emergencia y las máquinas quitanieves. Así lo recoge también la información oficial difundida por la DGT.
Bicicletas, cinturón de seguridad y autocaravanas
La modificación va mucho más allá de motos y patinetes.
El nuevo Reglamento elimina determinadas excepciones al uso del casco para los ciclistas en vías interurbanas e introduce reglas específicas para quienes utilizan profesionalmente una bicicleta.
También desaparecen algunas exenciones existentes para el cinturón de seguridad, entre ellas las que afectaban a determinados conductores profesionales, mientras que se mantiene una excepción específica para personal que atienda a pacientes dentro de ambulancias asistenciales durante servicios de urgencia.
Las autocaravanas cuentan igualmente con una regulación específica del estacionamiento: no podrán extender elementos que sobrepasen el perímetro del vehículo, deberán descansar únicamente sobre los neumáticos —con posibilidad de emplear calzos o cuñas— y no podrán verter fluidos procedentes del habitáculo.
La reforma incorpora además nuevas reglas para peatones, bicicletas en ciudad, entornos escolares y zonas urbanas. La propia DGT explica que el objetivo es adaptar el Reglamento a un modelo de movilidad que durante los últimos 20 años ha pasado de centrarse principalmente en la carretera y el vehículo a poner el foco en las personas y los entornos urbanos.
Para los conductores que obtuvieron el permiso hace años, el mensaje del profesor de Autoescuela Almagro cobra ahora especial relevancia: el cambio del que advertía en julio entra en vigor este jueves, 1 de octubre.