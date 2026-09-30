Este 1 de octubre vuelven las ayudas de hasta 450 euros para electrodomésticos en Canarias

El Plan Renove de Electrodomésticos de Canarias activará este jueves, 1 de octubre, una segunda remesa de bonos con más de 800.000 euros, a los que se añadirán los fondos que hayan quedado disponibles tras la primera fase del programa.
La nueva bolsa permitirá volver a solicitar ayudas para sustituir electrodomésticos antiguos por modelos de mayor eficiencia energética. Los descuentos pueden alcanzar los 250 euros con carácter general y los 450 euros para consumidores vulnerables, dependiendo del aparato y de su clasificación energética.
El Gobierno de Canarias ha confirmado que los nuevos fondos se destinarán íntegramente a generar bonos. La apertura llega después de revisar la ejecución de la primera remesa y completar los controles administrativos correspondientes.
La primera fase dejó 24.012 personas registradas y 2.751 bonos aprobados, por un importe conjunto de 449.770 euros. Además, otros 1.736 bonos estaban pendientes de resolución, por un valor de 436.980 euros.
Cómo solicitar los nuevos bonos del Plan Renove
Las personas interesadas deben solicitar primero el bono a través de la plataforma oficial del Plan Renove de Canarias. El descuento debe obtenerse antes de comprar el electrodoméstico.
Una vez generado el bono, el beneficiario dispone de 15 días naturales para utilizarlo en uno de los establecimientos adheridos. Si no se realiza la compra dentro de ese plazo, el bono pierde su disponibilidad y los fondos regresan al programa para poder ser asignados de nuevo.
El Gobierno recomienda, por ello, no dejar el canje para los últimos días una vez concedida la ayuda.
El descuento se aplica directamente en la factura en el comercio participante. Además, para completar la operación debe acreditarse la retirada del electrodoméstico sustituido y su correcta gestión como residuo de aparato eléctrico y electrónico (RAEE).
Hasta 450 euros por electrodoméstico
El programa establece diferentes cuantías dependiendo del aparato, su eficiencia energética y la situación del beneficiario.
Para consumidores generales, las ayudas oscilan entre 70 y 250 euros. Las personas que acrediten una situación de vulnerabilidad pueden recibir entre 140 y 450 euros.
La cuantía máxima corresponde a determinados frigoríficos combi de clase energética A: 250 euros para consumidores generales y 450 euros para consumidores vulnerables.
Cada persona puede renovar un máximo de cinco electrodomésticos, uno por cada categoría contemplada en el programa.
Qué electrodomésticos entran en el Plan Renove
La convocatoria permite obtener descuentos para cinco categorías:
- Frigoríficos combi
- Lavavajillas
- Lavadoras
- Secadoras
- Placas de inducción
Los equipos adquiridos deben cumplir los requisitos de eficiencia energética establecidos para cada categoría.
El Plan Renove cuenta con una inversión pública total de dos millones de euros, de los que 1,6 millones se destinan directamente a bonos. La distribución inicial fue de 800.000 euros para cada provincia.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el reparto inicial asignó 712.800 euros a Tenerife, 62.400 a La Palma, 16.800 a La Gomera y 8.000 a El Hierro. En Las Palmas, Gran Canaria recibió 600.000 euros, Lanzarote 112.000 y Fuerteventura 88.000.
Más de 24.000 personas en la primera fase
La primera bolsa registró una elevada demanda. Además de las más de 24.000 personas inscritas y los 2.751 bonos ya aprobados, el programa contabilizaba cerca de 1.000 compras realizadas con bono y 213 establecimientos adheridos, según los datos difundidos por el Gobierno de Canarias el 21 de septiembre.
El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, sostiene que esta segunda remesa permitirá continuar facilitando la renovación de aparatos y apoyar al comercio de las Islas.
Por su parte, el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, destaca que sustituir aparatos antiguos por equipos más eficientes permite reducir el consumo energético de los hogares.
El programa está previsto hasta el 15 de diciembre de 2026, aunque su continuidad está condicionada a que queden fondos disponibles.