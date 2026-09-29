Una conocida cadena de cosmética coreana abre su primera tienda en Tenerife

MiiN Cosmetics ha abierto su primera tienda en Tenerife. La cadena especializada en cosmética coreana se instala en el centro comercial Meridiano, en Santa Cruz de Tenerife, con un establecimiento de 62 metros cuadrados y un equipo formado por cinco personas.
La apertura supone la llegada física a la Isla de una compañía que hasta ahora atendía a sus clientes de Canarias a través de su tienda online.
Según ha informado la empresa, contar con un establecimiento en Tenerife era una de las peticiones que recibía de su comunidad de clientes.
La primera tienda de MiiN Cosmetics en Tenerife
El nuevo establecimiento cuenta con una responsable de tienda y cuatro asesores especializados, según los datos facilitados por MiiN Cosmetics.
La cofundadora y CEO de la compañía, Lilin Yang, asegura que Tenerife figuraba desde hacía tiempo entre los lugares en los que sus clientes reclamaban una apertura.
“Que llegáramos de forma física a Tenerife era algo que nuestra comunidad nos pedía desde hacía mucho tiempo”, señala Yang.
Hasta ahora, la empresa realizaba envíos al Archipiélago mediante su comercio electrónico. La apertura en el centro comercial Meridiano incorpora así un punto de venta físico de la marca en Santa Cruz de Tenerife.
Una cadena especializada en cosmética coreana
MiiN Cosmetics nació en Barcelona en 2014 y está especializada en productos de cosmética procedentes de Corea del Sur.
La compañía ha extendido posteriormente su presencia física a diferentes mercados europeos y cuenta con establecimientos en ciudades como Madrid, Barcelona, Milán, París o Múnich.
Según los datos difundidos por la empresa con motivo de la apertura en Tenerife, su catálogo reúne más de 1.500 referencias de más de 100 marcas.
La compañía cifra además su plantilla global en 356 profesionales y asegura contar con casi 50 tiendas físicas, además de su plataforma de comercio electrónico.
Su oferta incluye productos para el cuidado facial y corporal, maquillaje y otros artículos relacionados con las rutinas de cosmética coreana, un segmento conocido también como K-Beauty.
La apertura en Tenerife amplía así la presencia física de MiiN Cosmetics en España y permite a la compañía disponer de un establecimiento propio en la Isla, después de años comercializando sus productos en Canarias a través de internet.