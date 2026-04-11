La cadena de cosmética ‘low cost’ más popular abrirá una nueva tienda en La Laguna

La calle Herradores de San Cristóbal de La Laguna suma un nuevo establecimiento a su ya consolidada oferta comercial. La cadena Perfumerías Primor tiene una nueva tienda en pleno centro de Aguere, justo en una de las calles más transitadas del casco histórico.
La incorporación de este negocio se enmarca en el continuo movimiento del tejido comercial lagunero, donde en los últimos años se han producido aperturas, traslados y cierres que reflejan la evolución del consumo en la ciudad.
El futuro establecimiento está centrado en la venta de productos de perfumería, cosmética y cuidado personal, ampliando así la variedad de servicios disponibles tanto para residentes como para quienes visitan el municipio.
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