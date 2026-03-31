El “búnker” de la historia de Canarias abre sus puertas: tesoros del siglo XV gratis en La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna informó de que abre hoy las inscripciones para Documenta, un programa de visitas interpretativas a los principales archivos históricos del municipio y que se desarrollará entre abril y junio de este año.
La iniciativa marca el inicio del año del patrimonio documental lagunero, una apuesta estratégica del Ayuntamiento para poner en valor el ingente legado archivístico e histórico que convierte a la ciudad en la capital documental de Canarias, destacaron.
El proyecto, impulsado por la Concejalía de Patrimonio Cultural, permitirá a la ciudadanía acceder, de forma guiada, gratuita y contextualizada, a fondos únicos en el Archipiélago, conservados en el Archivo Histórico Municipal, el Archivo Histórico Diocesano, el Fondo Antiguo de la Universidad de La Laguna y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. En total, se realizarán trece visitas, que abrirán al público documentos esenciales para comprender la historia social, política, económica, religiosa e intelectual de Tenerife desde el siglo XV hasta la actualidad.
En concreto, las visitas serán: al Archivo Histórico Municipal (10 y 24 de abril, y 15 y 29 de mayo, a las 11.00 horas), al Archivo Histórico Diocesano (17 de abril, 8 y 22 de mayo, y 5 de junio, a las 11.00 horas), a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (7, 14, 21 y 28 de mayo, a las 10.30 horas) y al Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna (20 de mayo, a las 11.00 horas).
La actividad es completamente gratuita y cuenta con un aforo muy limitado, de doce personas por sesión, por lo que es imprescindible realizar inscripción previa, enviando un correo a lalagunaexperience@gmail.com.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que Documenta “representa un paso decisivo en la misión de esta ciudad de compartir, proteger y activar la memoria que nos ha hecho Patrimonio Mundial, porque este reconocimiento implica custodiar no solo nuestras calles y edificios, sino también las palabras, las decisiones, los planos, las voces y las historias que nos han traído hasta aquí”.
Gutiérrez recordó que “La Laguna conserva los documentos fundacionales de Tenerife, desde las actas del Cabildo de 1497 hasta los fondos ilustrados de la Económica o los incunables de la Universidad lagunera. Este patrimonio no solo nos pertenece, nos explica y nos identifica”, resalta.
“Este 2026 será un año clave para reforzar el compromiso de La Laguna con la salvaguarda del patrimonio material e inmaterial, en plena sintonía con las obligaciones de la Unesco y con el nuevo Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial”, añadió el alcalde del municipio.
Bien cultural vivo
Por su parte, el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, señaló que Documenta “es mucho más que un programa de visitas: se constituye como una intervención estructural de mediación patrimonial que abre los archivos, democratiza el acceso al conocimiento y convierte la documentación histórica en un bien cultural vivo, accesible y compartido”.
Cordobés recordó asimismo, que los archivos laguneros custodian “el mayor, más diverso y más antiguo ecosistema documental de Canarias”, y que esta iniciativa “permitirá a la ciudadanía descubrir documentos que narran la conquista, el reparto de tierras, la evolución urbana, la vida religiosa, la actividad científica, la historia intelectual y la construcción de la sociedad canaria durante más de cinco siglos”.