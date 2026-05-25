Estas son las 15 calles de Santa Cruz que serán reasfaltadas en los próximos seis meses

Quince calles de la capital tinerfeña verán renovado su pavimento en los próximos seis meses. El Ayuntamiento de Santa Cruz ha aprobado, en Junta de Gobierno, el proyecto de asfaltado y mejora del firme en vías del municipio, una actuación que supondrá una inversión superior a los 2,5 millones de euros y que se prevé comenzar a principios de junio.
La intervención se enmarca dentro del plan municipal de mejora de las infraestructuras viarias y permitirá actuar en diferentes puntos de la capital con el objetivo de renovar el pavimento, corregir desperfectos ocasionados por el uso y el paso del tiempo y reforzar la seguridad vial tanto para vehículos como para peatones.
Las calles de Santa Cruz que serán reasfaltadas
Las vías incluidas en este proyecto son la avenida José Martí; calle Acceso Valleseco; avenida Francisco La Roche; avenida San Sebastián (Av. Reyes Católicos /La Salle); avenida Benito Pérez Armas; calle Eladio Roca y Salazar; calle Juan Rumeu García; calle Fragata Danmark; calle Simón Bolívar; avenida Islas Canarias; calle Domingo Salazar Cologan; calle Puerta Canseco; calle Lope de Vega; calle José Zárate y Penichet / Gáldar; y República de Honduras.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca que “seguimos avanzando en nuestro compromiso de mejorar las infraestructuras y la calidad de vida en todos los barrios del municipio” y señala que “la conservación y renovación de las vías públicas es una prioridad, porque unas calles en mejores condiciones significan mayor seguridad, mejor movilidad y una ciudad más moderna y accesible”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, explica que “las actuaciones permitirán mejorar de forma notable el estado del firme en diferentes zonas de la ciudad, algunas de ellas con un elevado volumen de tráfico diario” y recuerda que “en los últimos años, se ha realizado un esfuerzo inversor para recuperar espacios públicos, por lo que este nuevo proyecto renovará calles muy transitadas y atenderá demandas vecinales históricas”.
Las obras se irán informando previamente a los vecinos y se ejecutarán de manera escalonada para reducir al máximo las afecciones al tráfico y a la actividad diaria, estableciéndose la correspondiente señalización y medidas de seguridad durante el desarrollo de los trabajos.