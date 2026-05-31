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Santa Cruz de Tenerife modifica el tráfico en Ofra a partir de este lunes por obras en el tranvía: así te afectará

El área de Movilidad de Santa Cruz de Tenerife, coordina con Metrotenerife y la Policía Local, los cambios de tráfico previstos del 1 al 9 de junio, que no alterarán el servicio de tranvía ni de transporte urbano
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Santa Cruz de Tenerife modifica el tráfico en Ofra a partir de este lunes por obras en el tranvía. | DA
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, que dirige Evelyn Alonso, en coordinación con Metrotenerife y la Policía Local, ha anunciado que, a partir del próximo lunes, 1 de junio, y hasta el día 9, se modificará el tráfico en la avenida Príncipes de España como consecuencia de los trabajos de mantenimiento que se están realizando en las vías del tranvía.

La actuación contempla el cierre del carril de subida de la izquierda de la citada avenida en el tramo de la curva que se inicia en la confluencia con la calle Domingo Salazar Cólogan. El corte se aplicará entre las 22:00 y las 06:00 horas, quedando abierta la vía durante el día, así como durante el fin de semana del 6 y 7 de junio. Asimismo, el carril de subida de la derecha permanecerá abierto al tráfico en todo momento.

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La realización de los trabajos no afectará al servicio de tranvía, que se seguirá prestando con normalidad según los horarios y rutas habituales programadas, teniendo en cuenta que las obras se llevarán a cabo por la noche. Tampoco sufrirá ninguna alteración el transporte urbano de Titsa.

Estas obras se enmarcan dentro de las actuaciones llevadas a cabo por Metrotenerife en el municipio, que se iniciaron el pasado 19 de abril en la zona de Puente Zurita y que posteriormente se trasladaron a Cruz del Señor.

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