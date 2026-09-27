El Castillo Negro de Santa Cruz que Felipe II quiso para defender la ciudad de los ataques por mar

El ingeniero militar Leonardo Torriani, enviado por el Rey Felipe II a efectuar un estudio de las defensas del puerto de Santa Cruz, en 1587, consideró que el castillo de San Cristóbal -inaugurado en 1575- debería estar flanqueado con otros dos castillos –Paso Alto y San Juan- de forma que sus tiros cruzados cubrieran toda la costa impidiendo cualquier desembarco.
Su propuesta de levantar un castillo en la Caleta de Negros se demoraría hasta que, en 1640, la sublevación catalana y la guerra de restauración portuguesa forzaron al Capitán General Luís Fernández de Córdoba y Arce a solicitar al Cabildo de Tenerife su colaboración para llevarlo a cabo, comenzando a edificarlo en 1641 y finalizándolo tres años más tarde. El citado Castillo estaba formado por una torre circular de cantería, totalmente terraplenada hacía el mar, cuyo acceso se hacía por una escalera de piedra, separada de los muros de la torre por un puente levadizo de madera. Para poder realizar las obras hubo que reducir los salarios de algunos funcionarios y los gastos de las fiestas religiosas.
El Castillo tuvo que ser reedificado, en 1765, ante la amenaza de ruina producida por los embates continuos del mar. Las obras, realizadas según el proyecto del ingeniero de fortificaciones de Canarias Alejandro de los Ángeles, consistieron en una torre de planta circular, con muros de cantería basáltica y mampostería de 2,5 m de espesor, 30 m de diámetro y 8 m de altura. El frente de gola estaba defendido por un muro de mampostería con estacada de madera, un pequeño foso y un puente levadizo de madera. En su explanada, situada en la azotea, a la que se accedía por una escalera interior de sillería, se construyeron parapetos con troneras, dos garitas para la vigilancia y se emplazaron cinco cañones de a 24, dos de a 16 y un mortero de a 9.
En las citadas obras trabajarían gran cantidad de obreros tinerfeños, dirigidos por el famoso Maestro cantero Juan Lizcano. La madera se trajo de los montes de La Matanza de Acentejo y la piedra de cal procedía de la isla de La Graciosa.
La guarnición, formada por un oficial, un sargento, un cabo y diez soldados, tenía su alojamiento en dos locales abovedados de 47 m cuadrados, situado en el frente de tierra y comunicados por un pasillo. Los repuestos y la munición se almacenaban en dos locales similares a los anteriores, pero de 12 m cuadrados.
Este Castillo no tendría la oportunidad de intervenir durante la Gesta del 25 de Julio de 1797, pues sólo disparó cuatro cañonazos para disuadir a las lanchas inglesas que intentaban desembarcar por la desembocadura del barranco de Santos; no obstante, su guarnición se reforzó con 30 soldados franceses de la corbeta La Mutine, que dos meses antes había sido robada por los ingleses en nuestro Puerto.
Al castillo se le denominó San Juan, aunque comúnmente se le conoce como Castillo Negro. Unos historiadores consideran que este apelativo se debe al tono oscuro de la piedra volcánica con el que está construido, mientras que otros estiman que corresponde al nombre de la ensenada en que se levantó (Caleta de Negros).
El Castillo de San Juan fue declarado inadecuado para los servicios del Ejército, el 2 de enero de 1924, aunque no llegaría a enajenarse hasta 1948, año en que fue cedido en usufructo al Cabildo de Tenerife, quién procedería a su restauración con el fin de instalar el Museo Militar de Tenerife, filial del Museo del Ejército. Aunque el patronato del citado Museo llegó a constituirse, el proyecto no prosperaría debido a la lejanía de la ciudad, siendo objeto de abandono y de rapiña.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lo recuperó, en 1982, y lo mantiene en buen estado de conservación, aunque permanece cerrado al público.