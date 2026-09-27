Tres matasellos para contar la historia de La Orotava: del Teide a Ezequiel de León

La Orotava se convertirá durante cinco días en punto de encuentro para los amantes de la filatelia y el coleccionismo con la presentación de tres matasellos conmemorativos de Correos, vinculados a tres importantes efemérides que ponen en valor el patrimonio arquitectónico, el legado científico y la tradición artística del municipio.
La iniciativa parte del Grupo Filatélico, Numismático y de Coleccionismo Las Pintaderas, colectivo que desarrolla una destacada labor de divulgación de acontecimientos y personajes vinculados a La Orotava a través de tarjetas postales, sobres de primer día, sellos, documentos filatélicos y matasellos oficiales de Correos. La propuesta cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Orotava.
El alcalde, Francisco Linares, destaca la relevancia de que el municipio vuelva a quedar vinculado a la filatelia a través de tres piezas que permiten proyectar y conservar, también en formato coleccionable, parte de su patrimonio y de su historia.
El programa se iniciará este lunes a las 12.00 horas en la Casa de los Balcones, donde se presentará el primer matasellos, dedicado a este emblemático inmueble. Construida en 1632, la conocida como Casa Fonseca constituye una de las principales joyas de la arquitectura tradicional local, tanto por su característica fachada de balcones corridos como por su singular patio interior de madera tallada.
La segunda cita será el miércoles a las 11.00 horas, en la sede de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. En este caso, el matasellos conmemorará el 250 aniversario de la medición exacta del Teide realizada por Jean Charles de Borda en 1766. El científico y marino francés logró calcular la altitud del Pico Teide con una notable precisión para la época, contribuyendo al avance de las técnicas e instrumentos de medición científica del siglo XVIII.
El ciclo concluirá el viernes 2 de octubre, a las 11.30 horas, en el Liceo Taoro, con la presentación del matasellos dedicado al escultor orotavense Ezequiel de León con motivo del centenario de su nacimiento.
Considerado uno de los principales imagineros y restauradores de Canarias del siglo XX, fue distinguido como Villero de Honor, Pétalo de Oro e Hijo Ilustre de Tenerife, dejando una importante huella en el patrimonio artístico y religioso canario.