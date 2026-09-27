Las Verónicas, en el ángulo muerto de la delincuencia: policía y empresarios claman por videovigilancia

La zona de ocio de Las Verónicas, en Playa de Las Américas, se ha consolidado en las últimas décadas como un microhábitat de dinámicas propias. “Es un carnaval todos los días”, coinciden mandos policiales, comercios y empresarios del enclave. Ante esta realidad, demandan soluciones estructurales para garantizar la seguridad en un punto de reunión turística activo los 365 días del año.
Según el balance del primer semestre del año acerca de la criminalidad en Arona, mientras que las intervenciones por tráfico de drogas han experimentado un importante desplome del 13%, la delincuencia patrimonial, los robos con fuerza e infracciones asociadas al hurto han registrado un repunte medio del 31%, el mayor en la comarca sureña.
Un cuerpo específico
Este dato contextualiza la reciente macrorredada ejecutada por la Policía Nacional y Local en Las Verónicas el pasado fin de semana, una intervención que supuso una contundente “carta de presentación” (como se define desde el propio cuerpo) de los futuros despliegues que se prevén desplegar en la zona, y que servirán para “transmitir que no se ha abandonado a los comercios y residentes”.
La simbiosis histórica entre ocio nocturno, actividad comercial y delincuencia en Las Verónicas no es un fenómeno reciente. Esta dinámica, arraigada desde finales de los años ochenta, con el boom, apogeo y asentamiento de la noche sureña, se terminó de consolidar a lo largo de las últimas cuatro décadas.
La presión delictiva de los últimos tiempos en el eje Arona-Adeje ha derivado en la creación del Grupo de Delitos Violentos, un departamento de la Policía Nacional creado el pasado mes de junio, específicamente para este tipo de sucesos, y con sede en la comisaría local de Playa de Las Américas.
El inspector del área al frente del cuerpo detalla a DIARIO DE AVISOS la evolución del perfil criminal en la zona. “Siempre ha habido delitos patrimoniales y hurtos en la zona, además de en las propias viviendas vacacionales u hoteles, pero a raíz del incremento de los robos con violencia que hemos apreciado en los últimos años se consideró necesario crear este cuerpo”.
Un laberinto burocrático
El repunte de agresiones y atracos violentos —especialmente acusado desde 2023 y durante el presente año— ha obligado a desplegar también personal uniformado con carácter permanente.
Tanto desde el cuerpo como los comerciantes señalan la instalación de cámaras de videovigilancia como la medida preventiva más urgente, pues “serían enormemente disuasorias”.
Su implantación “optimizaría la presencia policial al reducir la necesidad de desplegar tantos efectivos sobre el terreno”, apuntan, dando respuesta a una de las grandes carencias históricas de la zona.
La videovigilancia, según inciden desde el cuerpo policial, resolvería también el esclarecimiento de las denuncias. Explican los casos más frecuentes. “El turista agredido o robado suele regresar a su país a los pocos días. Contar con grabaciones desde el minuto uno permitiría identificar a los autores y cerrar las investigaciones con mayor celeridad”.
Pese a la insistencia de todas las voces íntegras en este debate, la instalación sigue bloqueada por trámites administrativos. En este sentido, el Ayuntamiento de Arona confirmó el pasado mes de junio a DIARIO DE AVISOS que el procedimiento para dotar a Las Verónicas de videovigilancia “está en marcha y se prevé su ejecución definitiva antes de 2027”.
Michael Barwani, coordinador del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) y franquiciado de la zona, valora la utilidad de la tecnología pero pide ir más allá. “Queremos que los delincuentes se lo piensen dos veces antes de actuar”. Barwani descarta la efectividad de las grandes intervenciones puntuales como única respuesta, ya que, a su juicio, “lo que necesitamos es patrullaje constante”.
Éxodo de comerciantes
Para los empresarios, el plazo para poner medidas de seguridad ya resulta excesivo. “Llevamos cinco años esperando y no entendemos el problema interno. La burocracia va más lenta que las necesidades tangibles”, protestan.
El clima de inseguridad ha provocado también el cierre o traspaso de negocios históricos. Un ex comerciante con el que este periódico ha podido hablar, y que terminó vendiendo su local recientemente tras años de actividad, resume las razones de su marcha: “Nos sentimos abandonados. El encarecimiento de los costes por tener que contratar seguridad privada era insostenible. Teníamos 4-5, y aún así había que aceptar que los delincuentes esperarán a los clientes, para posteriormente perseguirlos cuando salían del local a altas horas para robarles más abajo”.
Su éxodo, se resume en la inseguridad, pues las constantes peleas y riñas, terminaron por ser la gota que colmó el vaso: “Son personas ya identificadas por la policía que vuelven a la noche siguiente”.
“Son delincuentes que saben dónde pegar y conocen a la víctima”
Según advierten desde el Grupo de Delitos Violentos de la Policía Nacional, tradicionalmente Las Verónicas “ha sido una zona de riñas y peleas, con menudeo de drogas e intervenciones de orden público en general”. El análisis policial permite radiografiar el modo de actuar del principal perfil delictivo de la zona. “Van en grupo; saben exactamente dónde pegar el golpe, conocen a la perfección el perfil de la víctima, operan con asiduidad y actúan con una clara sensación de impunidad”. A esta preocupante mutación delictiva se suma el continuo hostigamiento que sufren los turistas a pie de calle. Vendedores ambulantes no autorizados emplean pretextos agresivos para forzar el contacto físico con las víctimas, derivando en rápidos forcejeos y violentas agresiones para arrebatarles cadenas, relojes y objetos de valor