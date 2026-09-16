Arona se incorporará al sistema de seguimiento contra la violencia de género

Arona dio ayer el primer paso para incorporarse al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) con la firma de un protocolo de colaboración entre la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El acuerdo, suscrito durante la Junta Local de Seguridad, permitirá establecer los mecanismos de coordinación necesarios para mejorar el seguimiento y la protección de las víctimas en el municipio.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, y el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata Vera, firmaron el protocolo, que establece el procedimiento de colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad como paso previo a la incorporación efectiva del municipio al sistema.
El acuerdo permitirá avanzar en la coordinación policial para el seguimiento de los casos y la protección de las víctimas de violencia de género.
Según explicó el subdelegado del Gobierno, en una segunda fase se incorporará también la Policía Nacional al protocolo, reforzando la colaboración entre los diferentes cuerpos. La firma contó con la presencia de representantes de la Delegación del Gobierno de España en Canarias, entre ellos la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en Tenerife y el jefe de la Unidad de Coordinación de la Delegación del Gobierno en Canarias.
La Junta Local de Seguridad abordó también la necesidad de reforzar la presencia policial en las zonas turísticas del municipio y la colaboración entre la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En este sentido, el nuevo comisario principal y jefe provincial de la Policía Nacional, Vicente Martínez Guillem, atendió la petición planteada por el Ayuntamiento de Arona. La Comisaría de Playa de Las Américas cuenta actualmente con 40 agentes de nuevo ingreso y otros 20 en prácticas de la Policía Nacional. Durante la reunión también se revisó el convenio de colaboración con el Cuerpo General de la Policía Canaria.
La sesión contó con la participación de la alcaldesa de Arona; el concejal de Policía Local, Héctor Reyes; el edil de Seguridad, Alexis Gómez; el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata Vera; el comisario jefe de la Comisaría Local Sur Tenerife, José Manuel Ruiz Rodríguez, y representantes de los cuerpos policiales.