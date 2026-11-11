Santa Cruz emite más de 40 certificados de viaje a extranjeros pese al limbo con los descuentos

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a instancias del alcalde, José Manuel Bermúdez, ha decidido expedir certificados de viaje solicitados por personas extranjeras que disponen de una autorización de residencia legal y vigente y que, además, acreditan su residencia efectiva en Canarias a la hora de obtener su documento acreditativo.
Hasta la fecha se han emitido aproximadamente unos 40 certificados, aunque estos llevan incorporada una advertencia expresa por parte del Consistorio, donde se indica que únicamente acredita la residencia en el municipio capitalino y no garantiza que el ciudadano tenga derecho a la bonificación ni que pueda embarcar utilizando un billete adquirido con descuento.
Esta situación viene derivada de la falta de un pronunciamiento expreso por parte del Estado sobre la documentación que deben presentar las personas nacionales de terceros países, titulares de una autorización de residencia concedida como familiares de personas de nacionalidad española, una problemática que está afectando a muchos municipios de las Islas a la hora de expedir estos documentos. Por ello, los usuarios deben presentar ante las compañías de transporte tanto su TIE como la resolución de Extranjería que les concede la autorización de residencia.
La preocupación municipal se centra ahora en la proximidad de las vacaciones navideñas, periodos en los que aumentarán las solicitudes de certificados de viaje. Por ello, Bermúdez demandó que los Servicios Centrales de la Administración General del Estado o la Abogacía del Estado ofrezcan una respuesta antes de estas fechas señaladas.
En este sentido, pidió ayer en el Parlamento regional, como alcalde y diputado nacionalista, una solución urgente por parte del Gobierno central para garantizar las bonificaciones al transporte de familiares extranjeros de ciudadanos españoles.
“Reclamo una solución que nos permita atender a estos vecinos con todas las garantías. Necesitamos una respuesta clara para las familias afectadas y para el personal municipal que las atiende y tramita sus certificados de viaje”, subrayó.
Bermúdez indicó que ha enviado escritos al Ministerio de Transportes y a la Subdelegación del Gobierno, este último el 13 de octubre, para que se impulse la emisión de un pronunciamiento expreso al respecto, pues advirtió de que las dificultades actuales para acreditar la condición de beneficiarios pueden dejar a ciudadanos extracomunitarios sin acceso a los descuentos en los billetes aéreos y marítimos de residentes.
La problemática se centra en los titulares de autorizaciones de residencia temporal para familiares de ciudadanos españoles contempladas en el artículo 94 del Real Decreto 1155/2024. Aunque estas personas cuentan con permiso de residencia legal en España, sus tarjetas de identidad de extranjero (TIE) no incluyen la mención “familiar ciudadano de la Unión”, requisito que el Ministerio establece para acreditar el derecho a la bonificación.
Bermúdez alegó que existe una “contradicción” entre la documentación que expide Extranjería y los requisitos exigidos para acceder a los descuentos. Esta situación está generando dificultades tanto a las administraciones municipales, encargadas de emitir los certificados de residencia, como a los propios ciudadanos, que pueden encontrarse con la negativa de las compañías aéreas o marítimas a aceptar sus documentos y permitirles embarcar con billetes bonificados.
En la comunicación remitida, recordó que el Parlamento de Canarias había tramitado en junio una proposición no de ley sobre los obstáculos para acceder al descuento de residente por un enredo administrativo creado por el Gobierno del Estado y, por ello, cuestionó a la Cámara respecto a este acuerdo.
Distinguió además entre dos situaciones: por un lado, las autorizaciones excepcionales por arraigo familiar del artículo 125.1.e del decreto 1155/2024, para las que el Ministerio contempla la posibilidad de acreditar la condición de familiar mediante la resolución de Extranjería; y, por otro, las autorizaciones del artículo 94, para las que persiste el problema de la ausencia de la mención familiar ciudadano de la Unión en las tarjetas TIE.
El Ayuntamiento solicitó que se estudiara incorporar esa referencia a las tarjetas o que la Abogacía del Estado aclarase si la solución prevista para el artículo 125.1.e podía extenderse a los titulares de autorizaciones del artículo 94. Sin embargo, ante la falta de avances por parte del Gobierno central, se ha vuelto a reclamar información sobre dichas gestiones.
Bermúdez apuntó que si las compañías no ven suficiente esta documentación, podrían impedir el embarque, además de existir el riesgo de que el Ministerio cuestione posteriormente la aplicación de la bonificación y reclame el reintegro de las cantidades descontadas.