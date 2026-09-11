63 alertas al día por violencia de género en Canarias durante agosto

El servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112 atendió en Canarias 1.955 alertas durante agosto, una media de 63 al día, según los datos difundidos por el Instituto Canario de Igualdad (ICI). De ellas, 1.148 fueron consideradas situaciones de emergencia por existir peligro inminente para la mujer.
Las cifras suponen un aumento del 6,5% respecto a agosto de 2025. En el acumulado de los ocho primeros meses del año, el servicio contabiliza 13.580 alertas, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior.
El ICI señala además que el número de alertas registrado en agosto vuelve a situarse, como ya ocurrió en julio, entre los niveles mensuales más altos desde la puesta en marcha del servicio en 1999.
Más de 1.100 alertas requirieron intervención urgente
Del total de comunicaciones recibidas durante agosto, el 59%, equivalente a 1.148 alertas, fueron clasificadas como emergencias.
Estos casos implicaron la activación de recursos policiales, sanitarios o de los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA) de las Islas.
Los DEMA fueron movilizados en 216 ocasiones. Además, 43 mujeres y 23 hijos e hijas tuvieron que ser acogidos de emergencia al no disponer de otra alternativa segura de alojamiento.
Durante el mes se movilizaron también 1.148 recursos policiales y 80 sanitarios.
Un total de 68 mujeres que contactaron con el servicio manifestaron tener alguna discapacidad.
Parejas y exparejas concentran la mayoría de los casos
Según los datos facilitados por el ICI, la persona agresora fue la pareja en 841 casos y la expareja en 482.
También se registraron episodios atribuidos a hijos, con 70 casos; personas desconocidas, con 60; padres, con 25; amigos, con 22, y hermanos, con 16.
En cuanto al tipo de violencia comunicada, el 41% correspondió a violencia física sin agresión sexual y otro 42% a violencia no física.
Casi un 4% de las alertas estuvieron relacionadas con agresiones sexuales. Estas situaciones motivaron la activación de los centros de crisis 24 horas en 35 ocasiones.
Aumentan las alertas entre mujeres de 18 a 35 años
Por edades, durante agosto aumentaron las comunicaciones relacionadas con mujeres de 18 a 35 años, con 405 alertas frente a las 372 de julio.
También subieron las correspondientes al grupo de entre 76 y 97 años, que pasaron de 15 a 18.
En cambio, se registraron 26 alertas relacionadas con menores de 18 años, frente a 32 en julio. Entre las mujeres de 36 a 55 años hubo 343 alertas, frente a las 410 del mes anterior, mientras que entre las de 56 a 75 años se contabilizaron 103, seis menos que en julio.
Quién llama al 112
El 38% de las llamadas fue realizado por la propia víctima.
Otro 26% procedió de personas que presenciaron o detectaron accidentalmente una situación de violencia, mientras que un 17% llegó desde instituciones y un 7% fue realizado por familiares.
Desde el Instituto Canario de Igualdad se insiste en la importancia de contactar con el 112 ante una situación de emergencia o riesgo inmediato, también cuando quien detecta los hechos es una persona del entorno o un testigo.
La directora del ICI, Ana Padrón, sostiene que una mayor implicación del entorno puede facilitar una intervención temprana y contribuir a proteger a las víctimas.