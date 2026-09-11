Detenido un hombre en Güímar por un presunto caso de violencia de género

La Policía Local de Güímar ha detenido durante la madrugada de este viernes a un hombre como presunto autor de un delito relacionado con un caso de violencia de género, después de que una mujer pidiera ayuda al 112 y alertara de que se encontraba encerrada en una habitación junto a su hija menor.
Según informa la policía, la víctima comunicó que había sufrido una agresión y permaneció en contacto telefónico tanto con el servicio de emergencias como con los agentes mientras se desplazaban hasta la vivienda.
A su llegada, los policías atendieron a la mujer y a la menor. La víctima presentaba lesiones graves en el rostro.
El presunto agresor estaba escondido
Mientras se prestaba asistencia a la mujer, los agentes realizaron una inspección de las distintas estancias de la vivienda.
Durante esa búsqueda localizaron al supuesto agresor escondido en una de las habitaciones, tras lo que procedieron a su detención.
Tanto la mujer como su hija recibieron asistencia médica y asesoramiento por parte de los profesionales que intervinieron en el servicio.
La información facilitada no concreta el tipo exacto de lesiones, el centro sanitario al que fueron trasladadas ni la relación concreta entre víctima y detenido.
La víctima mantuvo contacto con el 112
Uno de los elementos centrales de la intervención fue la comunicación permanente de la mujer con los servicios de emergencia.
La víctima permaneció encerrada en una habitación junto a su hija menor mientras mantenía contacto telefónico con el 112 y la Policía Local de Güímar hasta la llegada de los agentes.
No se han facilitado más detalles sobre las circunstancias previas de la agresión ni sobre la situación judicial posterior del detenido.
Qué hacer ante una situación de violencia de género
Ante una emergencia inmediata puede contactarse con el 112.
El 016 ofrece información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial a víctimas de violencia contra las mujeres. El servicio es gratuito y confidencial y no deja rastro en la factura telefónica, aunque la llamada sí puede quedar registrada en el historial del dispositivo y debe borrarse si existe riesgo.