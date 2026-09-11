Prisión para el hombre que apuñaló a su pareja el miércoles en Gran Canaria

La plaza número uno de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ha decretado este viernes prisión preventiva comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, a petición de la Fiscalía, para el hombre que apuñaló el pasado miércoles a su pareja en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.
El hombre, de 40 años, ha prestado declaración este viernes y ya confesó los hechos –que se produjeron en su vivienda– a la Guardia Civil el día que fue detenido mientras que la mujer se encuentra ingresada en un centro hospitalario con heridas de gravedad.
La víctima, de 38 años y madre de tres hijos, se encuentra de alta en el sistema Viogén por un caso relacionado con su anterior pareja sentimental al igual que el agresor.