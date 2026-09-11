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Prisión para el hombre que apuñaló a su pareja el miércoles en Gran Canaria

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La plaza número uno de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ha decretado este viernes prisión preventiva comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, a petición de la Fiscalía, para el hombre que apuñaló el pasado miércoles a su pareja en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

El hombre, de 40 años, ha prestado declaración este viernes y ya confesó los hechos –que se produjeron en su vivienda– a la Guardia Civil el día que fue detenido mientras que la mujer se encuentra ingresada en un centro hospitalario con heridas de gravedad.

La víctima, de 38 años y madre de tres hijos, se encuentra de alta en el sistema Viogén por un caso relacionado con su anterior pareja sentimental al igual que el agresor.

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