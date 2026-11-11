La imagen que indigna a los vecinos de Santa Cruz: “abandono y suciedad” junto al Intercambiador

Vecinos del barrio de Cabo Llanos, en Santa Cruz de Tenerife, han calificado de “vergonzosa” la situación de “abandono” y “suciedad” que presenta el solar junto al Intercambiador de guaguas, al lado del Centro Comercial Meridiano.
“En la primera parada de guaguas, desde el aeropuerto hasta llegar a Santa Cruz, lo primero que cualquier visitante observa al llegar a ciudad es la de un terreno abarrotado de basura, con botellas, plásticos y todo tipo de residuos tirados que dan una mala imagen de la capital a los turistas”, alegan los residentes.
En este sentido, exigen al Ayuntamiento capitalino que actúe de urgencia en la zona y envíe a los operarios del servicio de limpieza a retirar toda la basura acumulada y a adecentar esta parcela, junto a la que además transitan muchas personas cada día, y que puede derivar en un foco de plagas de ratas o cucarachas. “Hasta cuándo vamos a tener que soportar la basura acumulada en la ciudad”, añaden.