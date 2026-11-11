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La imagen que indigna a los vecinos de Santa Cruz: “abandono y suciedad” junto al Intercambiador

Exigen al Ayuntamiento capitalino que actúe de urgencia en la zona y envíe a los operarios del servicio de limpieza
Basura acumulada en el solar junto al Meridiano. DA
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Vecinos del barrio de Cabo Llanos, en Santa Cruz de Tenerife, han calificado de “vergonzosa” la situación de “abandono” y “suciedad” que presenta el solar junto al Intercambiador de guaguas, al lado del Centro Comercial Meridiano.

“En la primera parada de guaguas, desde el aeropuerto hasta llegar a Santa Cruz, lo primero que cualquier visitante observa al llegar a ciudad es la de un terreno abarrotado de basura, con botellas, plásticos y todo tipo de residuos tirados que dan una mala imagen de la capital a los turistas”, alegan los residentes.

En este sentido, exigen al Ayuntamiento capitalino que actúe de urgencia en la zona y envíe a los operarios del servicio de limpieza a retirar toda la basura acumulada y a adecentar esta parcela, junto a la que además transitan muchas personas cada día, y que puede derivar en un foco de plagas de ratas o cucarachas. “Hasta cuándo vamos a tener que soportar la basura acumulada en la ciudad”, añaden.

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