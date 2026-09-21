Todo lo que se sabe de la redada en Las Verónicas: seis detenidos y casi 500 identificados

La redada en Las Verónicas, en el sur de Tenerife, se saldó con seis detenidos, 494 personas identificadas, 12 extranjeros en situación irregular y 40 propuestas de sanción, según el balance facilitado por la Policía Nacional tras el amplio dispositivo desplegado entre la tarde del viernes 18 y la madrugada del sábado 19 de septiembre.
El operativo se prolongó durante más de nueve horas y se dividió en dos fases. Comenzó a las 20.00 horas en la Milla de Oro de Playa de Las Américas y posteriormente se trasladó a Las Verónicas, donde a las 02.00 horas se desplegaron 130 policías uniformados y otros 25 agentes de paisano.
La actuación permitió además realizar entradas e inspecciones en varios establecimientos de ocio nocturno, así como controles de vehículos, identificaciones y registros de personas.
La Policía Nacional enmarca el dispositivo en las medidas adoptadas frente al incremento delictivo en la zona turística de Arona, con especial atención a la prevención de delitos graves y a la seguridad de las áreas comerciales y de ocio.
La operación ya había trascendido durante el fin de semana, aunque entonces las fuentes policiales consultadas por Europa Press solo confirmaban menos de una decena de detenidos y un elevado número de identificaciones, sin facilitar cifras definitivas.
La operación comenzó en la Milla de Oro
La primera parte del dispositivo arrancó a las 20.00 horas del viernes en la avenida de Las Américas, en el área comercial conocida como la Milla de Oro.
Los agentes establecieron diferentes controles e identificaron a 133 personas. También localizaron a nueve ciudadanos extranjeros en situación irregular y tramitaron 26 actas por infracciones de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.
La información policial señala asimismo que durante esta fase se controlaron 48 vehículos.
La actuación continuó durante la noche hasta trasladar el grueso del dispositivo a una de las principales zonas de ocio nocturno del sur de Tenerife.
155 policías desplegados en Las Verónicas
A las 02.00 horas del sábado, un total de 130 agentes uniformados y 25 de paisano se desplegaron en Las Verónicas.
Durante esta segunda fase se llevaron a cabo identificaciones y registros de personas y vehículos. Los agentes también realizaron inspecciones en varios locales de ocio nocturno.
El dispositivo en Las Verónicas terminó a las 04.45 horas con seis personas detenidas, 361 identificadas, tres extranjeros en situación irregular, 10 vehículos controlados y 14 actas de sanción por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana.
La operación policial concluyó a las 05.30 horas.
El balance final comunicado por la Policía Nacional eleva a 494 el número de personas identificadas, 12 los extranjeros localizados en situación irregular y 40 las actas tramitadas.
Un operativo tras el aumento de incidentes en Arona
El despliegue se produjo en un contexto de refuerzo de la seguridad en Playa de Las Américas.
La información preliminar difundida durante el fin de semana ya situaba entre los objetivos del dispositivo la prevención de delitos violentos, robos y altercados registrados recientemente en este entorno turístico de Arona.
En agosto, la Policía Nacional también había desarrollado otras actuaciones en Las Verónicas relacionadas con el tráfico de drogas, entre ellas una operación que acabó con dos detenidos después de localizar dosis de marihuana y cocaína ocultas en jardineras.
El último dispositivo supone, sin embargo, un despliegue de una dimensión muy superior por el número de agentes movilizados, las identificaciones practicadas y las inspecciones simultáneas realizadas en la zona de ocio.