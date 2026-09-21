Roba objetos por más de 8.000 euros en una casa de Fuerteventura, pero deja pistas que lo delatan

Un robo en una vivienda de La Oliva, Fuerteventura, terminó dando a la Guardia Civil una pista inesperada. El autor sustrajo objetos valorados en 8.140 euros, pero en el interior de la casa aparecieron una caja registradora, un teléfono móvil y una riñonera con herramientas que no pertenecían al propietario.
El hallazgo resultó clave para la investigación. La caja registradora procedía de otro robo cometido en un establecimiento del mismo municipio y permitió a los agentes relacionar ambos hechos, según ha informado la Guardia Civil.
Una cerradura forzada y objetos que no eran del propietario
Los hechos se conocieron a principios de septiembre, cuando el propietario regresó a su domicilio y encontró la cerradura forzada.
La situación le obligó a recurrir a un cerrajero para poder entrar. Una vez dentro comprobó que faltaban numerosos objetos de valor, pero también descubrió algo que llamó especialmente su atención: había pertenencias que nunca habían sido suyas. Entre ellas figuraban una caja registradora, una riñonera con varias herramientas y un teléfono móvil.
Al mismo tiempo, el perjudicado constató la desaparición de material electrónico, musical y deportivo de gama alta cuyo valor total ascendía, según la Guardia Civil, a 8.140 euros.
Entre los objetos sustraídos había dos bicicletas, cuatro guitarras, material de sonido, un televisor, tres neoprenos, una tabla y dos arneses de kitesurf, además de más equipamiento relacionado con este deporte.
La caja registradora era de otro robo
El Puesto Principal de Corralejo abrió entonces una investigación y comprobó que el caso podía estar relacionado con otro robo con fuerza cometido en un establecimiento de La Oliva.
La conexión apareció precisamente gracias a uno de los objetos encontrados en la vivienda. Los agentes determinaron que la caja registradora hallada dentro de la casa era la misma que había sido sustraída en ese establecimiento, circunstancia que reforzó la línea de investigación y permitió vincular al sospechoso con ambos hechos.
Los otros efectos encontrados también aportaron información. Según la Guardia Civil, algunos coincidían con pertenencias personales que el presunto autor había llevado consigo durante anteriores intervenciones policiales relacionadas con delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Recuperan gran parte de los objetos robados
Las pesquisas permitieron además localizar la mayoría de los efectos sustraídos en la vivienda. El material se encontraba oculto en el hueco de la escalera del inmueble, según recoge la información facilitada por la Guardia Civil.
Los indicios obtenidos durante la investigación permitieron a los agentes estrechar el cerco sobre el sospechoso hasta organizar un dispositivo para localizarlo.
Finalmente, la persona investigada fue detenida en Corralejo como presunta autora de un delito de robo con fuerza.
El detenido y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario.