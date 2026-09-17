Robaba restaurantes en Canarias disfrazado de monja y con un mazo

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de cometer tres robos con fuerza en establecimientos de restauración de La Oliva, en Fuerteventura, entre junio y septiembre. El sospechoso utilizaba disfraces para ocultar su identidad y, en una de las ocasiones, llegó a emplear parcialmente un disfraz de monja.
Los robos se produjeron durante la noche y dejaron objetos sustraídos, dinero en efectivo y daños cuyo valor conjunto fue situado por la Guardia Civil en torno a los 10.000 euros. El detenido habría utilizado además un mazo para fracturar y forzar las puertas de acceso a los locales.
La investigación comenzó después de que los responsables de varios establecimientos presentaran denuncias ante el Puesto Principal de la Guardia Civil de Corralejo, alertando tanto de los robos como de los desperfectos ocasionados.
Disfraces para ocultar su rostro
Según la investigación, el presunto autor acudía a los establecimientos con diferentes prendas y disfraces para dificultar su identificación.
En uno de los asaltos utilizó parcialmente un disfraz de religiosa, además de diferentes prendas para cubrir parte de su rostro. Después empleaba un mazo para romper o forzar las entradas de los establecimientos.
La Guardia Civil sostiene que los hechos se desarrollaban durante varias horas y que el detenido habría seguido un plan previamente establecido, desplazándose de forma reiterada hasta los locales para entrar y llevarse distintos efectos.
Entre los objetos sustraídos figuraban bebidas alcohólicas, cajas registradoras y dinero en efectivo.
Intentó escapar desde más de cinco metros
La detención fue posible gracias a una actuación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Local de La Oliva.
Los agentes sorprendieron al sospechoso y, al percatarse de la presencia policial, este intentó encontrar una vía de escape. Subió hasta una de las primeras plantas del establecimiento y terminó precipitándose desde una altura superior a cinco metros, según la información difundida por la Guardia Civil.
Finalmente fue detenido durante la intervención.
Los investigadores analizaron posteriormente las grabaciones disponibles de los robos. La Guardia Civil asegura que encontró coincidencias en rasgos faciales, silueta, características físicas y vestimenta que permitieron relacionar al arrestado con los tres episodios investigados.
En algunos de los robos, según la información policial, habría llegado incluso a utilizar prendas coincidentes.
Recuperan cajas registradoras, móviles y dinero
En el transcurso de la investigación se recuperaron un televisor, dos cajas registradoras, una tableta, varios terminales móviles, bebidas alcohólicas y unos 600 euros en efectivo.
Las pruebas obtenidas a partir de las grabaciones y otros indicios recabados por los investigadores permitieron vincular al sospechoso con los tres robos con fuerza cometidos entre junio y septiembre en establecimientos de La Oliva.
El detenido fue puesto, junto con las diligencias instruidas, a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario.