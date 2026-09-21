Vuelca un todoterreno en el acceso al aeropuerto Tenerife Sur: los bomberos actúan de urgencia

Un hombre de 39 años ha resultado herido tras la salida de vía y posterior vuelco del vehículo todoterreno en el que circulaba en Granadilla de Abona, en Tenerife. Los bomberos tuvieron que asegurar el coche y liberar al afectado del interior del habitáculo.
El accidente se produjo a las 23.29 horas de este domingo, 20 de septiembre, en la avenida Aeropuerto Reina Sofía, según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Tras recibir la alerta por la salida de vía y vuelco de un todoterreno, el 112 movilizó al Consorcio de Bomberos de Tenerife, al Servicio de Urgencias Canario (SUC), a Atención Primaria y a las fuerzas de seguridad.
Los bomberos liberaron al conductor
A su llegada, los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife aseguraron el vehículo accidentado y procedieron a liberar al ocupante que permanecía en el interior.
El dispositivo sanitario estuvo compuesto por una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico del SUC, además de un equipo médico del Centro de Salud de San Isidro.
El personal sanitario atendió al afectado, un hombre de 39 años que presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones.
Tras ser estabilizado, fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Los agentes desplazados hasta la zona se encargaron de regular el tráfico y realizaron el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.
Otro accidente deja a un motorista herido en Adeje
La noche del domingo dejó además otro accidente de tráfico en el sur de Tenerife. Un motorista de 28 años resultó herido tras la colisión entre una motocicleta y un turismo en la avenida Los Acantilados, en el municipio de Adeje.
El siniestro se produjo a las 23.13 horas del 20 de septiembre, apenas 16 minutos antes del vuelco registrado posteriormente en Granadilla de Abona.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia de soporte vital básico. A su llegada, el personal sanitario atendió al motorista, que presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones.
El afectado fue trasladado en ambulancia al Hospital del Sur.
Agentes de la Policía Local regularon el tráfico en la zona y realizaron el atestado correspondiente.