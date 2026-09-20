Un coche acaba contra un muro en la carretera general del sur de Tenerife

Dos accidentes de tráfico en Tenerife registrados entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo han dejado dos hombres heridos. Los siniestros se produjeron en Güímar y Arona, según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 de Canarias.
El primero ocurrió a las 21.00 horas del sábado 19 de septiembre en la carretera TF-28, a la altura del kilómetro 29, en el municipio de Güímar.
Un automóvil colisionó contra un muro por circunstancias que no indica la información facilitada por el 112.
Un hombre de 34 años, trasladado a La Candelaria
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia de soporte vital básico hasta el lugar del accidente.
Los sanitarios atendieron a un hombre de 34 años que presentaba diversas contusiones de pronóstico moderado en el momento inicial de la asistencia.
Tras ser estabilizado, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
La Guardia Civil intervino para regular el tráfico e instruir el correspondiente atestado. Personal del Servicio de Carreteras también acudió al punto para señalizar el accidente y despejar la vía.
Accidente entre una moto y un coche en Arona
Horas después, ya durante la madrugada de este domingo, se produjo un segundo accidente en el municipio de Arona.
El 112 recibió la alerta a las 03.13 horas por una colisión entre un automóvil y una motocicleta en la avenida Arquitecto Gómez Cuesta.
El SUC desplazó nuevamente una ambulancia de soporte vital básico. El personal sanitario atendió a un hombre de 35 años que presentaba diversos traumatismos de pronóstico moderado.
El afectado fue trasladado al Hospital Universitario Hospiten Sur.
Agentes de la Policía Local se encargaron de regular el tráfico en la zona y de instruir el atestado correspondiente.