Un hombre de unos 40 años ha resultado herido de gravedad durante la madrugada de este viernes, 20 de noviembre, tras sufrir una agresión con arma blanca en Las Palmas de Gran Canaria. El suceso se produjo en la calle Cano, situada en la céntrica zona comercial de Triana.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, los hechos tuvieron lugar sobre las 04.40 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron una alerta que advertía de una agresión con arma blanca en esta vía de la capital grancanaria.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario asistió al afectado, que presentaba varios cortes de carácter grave.
Tras recibir una primera atención en el lugar del incidente, el hombre fue evacuado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde quedó bajo atención sanitaria.