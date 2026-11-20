La Policía Nacional ha informado este viernes de la detención del propietario y una trabajadora de un pub de la zona de ocio de Las Verónicas, en Arona (Tenerife), como presuntos autores de un delito contra la salud pública por la venta de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”.
Las detenciones se produjeron tras una inspección realizada a principios de noviembre por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Arona en el marco de actuaciones de control administrativo y prevención de la delincuencia.
En el interior del establecimiento, los agentes localizaron 50 cajas de óxido nitroso con 24 cápsulas cada una, lo que supone un total de 1.200 cápsulas, además de tres dispensadores.
También fueron intervenidos dos datáfonos, numerosos recibos de cobros, 240 euros en efectivo y 50 bolsas con un total de 5.000 globos, elementos que, según la versión de la Policía, estaban dispuestos para la venta de esta sustancia.
El propietario del pub ya había sido detenido anteriormente por hechos relacionados con el tráfico de óxido nitroso, mientras que la trabajadora se encargaba presuntamente de efectuar los cobros y las transacciones relacionadas con ello.
Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y posteriormente puestos a disposición judicial.
La Policía Local de Arona inspeccionó además el establecimiento para comprobar el cumplimiento de la normativa municipal y dio traslado de sus actuaciones al área correspondiente del Ayuntamiento.