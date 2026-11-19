Un atropello en el que se ha visto involucrado el tranvía de Tenerife ha provocado retrasos en el servicio durante la mañana de este jueves, 19 de noviembre, en Santa Cruz de Tenerife. El accidente se ha producido en la avenida Príncipes de España, a la altura del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Según ha informado el 112 a EFE, la víctima tenía una pierna atrapada tras el accidente, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos para liberarla.
Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos de Bomberos y agentes de la Policía Local.
La mujer presentaba un traumatismo en una pierna de carácter moderado y recibió asistencia sanitaria en el lugar.
El accidente ha provocado retrasos en el servicio de transporte público.
La incidencia se registró a las 8:15 horas, según ha informado la compañía a través de sus canales de comunicación, que ha pedido comprensión a los viajeros por las demoras.